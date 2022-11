Nederlanders willen meer controle over waarin hun pensioengeld wordt belegd 

Bijna de helft van de Nederlanders zegt het niet fijn te vinden dat ze momenteel geen zeggenschap hebben over wat pensioenfondsen doen met hun ingelegde geld. Ook blijkt een aanzienlijk deel van de Nederlanders pensioenfondsen en verzekeraars niet echt te vertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect, in opdracht van online pensioenbank Brand New Day.

De wens om meer te zeggen te hebben over waar hun geld voor gebruikt wordt, leeft bij 46 procent van de mensen. Zij hekelen het feit dat zij hier nu geen invloed op uit kunnen oefenen. Opvallend is dat ouderen dit vaker belangrijk vinden dan jongeren. Van de 25- tot 35-jarigen vindt 35 procent de beperkte invloed een probleem, terwijl dit bij de oudere leeftijdsgroepen tussen 45 en 50 procent is.

Meer invloed gewenst

‘Wij zien al langer dat mensen steeds meer behoefte hebben om invloed te hebben op waar hun geld in wordt belegd’, zegt Joost Tieland, directeur bij Brand New Day. ‘Onderwerpen als duurzaamheid worden steeds belangrijker en dat zorgt ervoor dat mensen zich ook steeds bewuster zijn van het feit dat hun belegde geld impact kan hebben. Bij Brand New Day geven we mensen daarom al langer de keuze tussen vrij beleggen of beleggen in modelportefeuilles. Daar komen in 2023 waarschijnlijk ook volledig duurzame modelportefeuilles bij.’

Vertrouwen laag

Naast dat veel Nederlanders vinden dat ze nu te weinig zeggenschap hebben over wat er met hun pensioengeld gebeurt, is bij een aanzienlijk deel het vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars zelfs helemaal weg. 30 procent zegt ze niet meer te vertrouwen en daarom zelf te investeren, sparen of beleggen. Dit geldt met name voor zzp’ers: Bijna de helft zegt het vertrouwen kwijt en regelt het daarom zelf (46 procent), terwijl dit onder mensen met een vaste baan slechts een kwart is.