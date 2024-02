NBA doet voorstellen voor PE-vereisten CSRD-assurance

Vooruitlopend op implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederlandse wetgeving definieert de NBA alvast de vereisten voor permanente educatie voor CSRD-assurance.

De CSRD verplicht grote ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. Accountants zullen over die rapportage assurance met beperkte mate van zekerheid gaan verstrekken. De Nederlandse wetgever moet nog definitief besluiten over implementatie van CSRD, maar daarop vooruitlopend definieert de NBA alvast de eisen waaraan een accountant (AA of RA) moet voldoen om CSRD-assurance te mogen afgeven.

Invulling

De PE-vereisten, waarvan de invulling naar verwachting aan de NBA worden gedelegeerd, bestaan uit de volgende onderdelen:

CSRD-competentieset; de vereiste competenties die een accountant dient te bezitten om CSRD-assurance te kunnen verstrekken aanvullend op de huidige opleidingsvereisten van accountants. Er is nadrukkelijk geen sprake van een verplicht curriculum. De competentieset kan en mag daarom ook niet als een checklist worden gebruikt. Een zelf-compliance verklaring waarin de accountant verklaart te (zullen) voldoen aan het verkrijgen van de noodzakelijke CSRD-competenties. Middels de zelf-compliance verklaring beoordeelt de accountant zelf of zij of hij voldoet aan de CSRD-competenties. In lijn met de professioneel-kritische houding van de accountant wordt bij deze zelf-compliance verklaring verwacht dat zij of hij zichzelf kritisch beoordeelt. Het gebruik van een zelfassessment voor accountants om inzicht te krijgen in onderwerpen waar de accountant zich in kan bekwamen of verder in kan ontwikkelen. De NBA ontwikkelt een zelfassessment. Het assessment geeft inzicht in het huidige kennisniveau en laat duidelijk de blinde vlekken zien. Daarnaast geeft dit assessment aanvullende ontwikkelinformatie en -adviezen zodat een volgende stap in ontwikkeling gezet kan worden. Het volgen van kantooroverstijgende intervisie om de theoretische kennis in de praktische toepassing te versterken. De NBA verplicht op jaarbasis tot minimaal twee intervisiesessies, waarvan ten minste één keer kantooroverstijgend. De accountant committeert zich aan de intervisie middels de eerder benoemde zelf-compliance verklaring, en zal de uitkomsten van de intervisie tevens vastleggen in het eigen PE-portfolio.

Lees hier het document van de NBA.