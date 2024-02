Dienstverlening BelastingTelefoon verbetert, maar wachttijden blijven lang

Voor het eerst in vijftien jaar heeft de BelastingTelefoon een krappe voldoende gehaald in een onderzoek van de Consumentenbond. De dienst krijgt een 6,1. Toch is de consumentenorganisatie niet tevreden, “want er gaat nog te veel fout en de wachttijden zijn erg lang”, aldus de belangenclub in een persbericht.

Mysterybellers

Mysterybellers van de Consumentenbond onderzochten de klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en deskundigheid van de BelastingTelefoon. Zij legden in vijftig telefoontjes vijf verschillende vragen voor aan de dienst. Die gingen over de eigen woning, aftrekposten, inkomsten en alleenstaande ouderenkorting. Twee telefoontjes telden niet mee voor het eindresultaat, omdat tijdens het wachten de verbinding werd verbroken.

Antwoorden

In totaal kregen de onderzoekers negen keer een fout antwoord. Dat is een stuk minder dan in het voorlaatste onderzoek in 2018. Toen werden 23 van de vijftig vragen fout beantwoord. Opvallend, aldus de Consumentenbond, is dat het aantal goede antwoorden nauwelijks verschilt met de vorige keer: 22 goed, tegen 21 in 2018.

“Het probleem zit hem vooral in half goede antwoorden; zeventien vragen werden onvolledig beantwoord. En dat is een risico, want met half goede antwoorden kunnen consumenten alsnog flink de mist in gaan”, aldus de bond.

Wachttijden

In het onderzoek valt verder vooral de lange wachttijd op. Die is veel langer dan in 2018: gemiddeld duurde het 5,5 minuut voordat de bellers iemand aan de lijn kregen. Maar doordat alle bellers werden doorverbonden naar een andere afdeling en belastingmedewerkers nog informatie moesten opzoeken, kwam daar gemiddeld nog eens 13 minuten wachttijd bij. In totaal waren de bellers gemiddeld zo’n 23 minuten bezig voordat ze het antwoord op hun vraag hadden. In 2018 was dat nog een kleine 9 minuten.