Advice2You: ‘Het levert onze klanten veel tijdsbesparing en gemak op’

Advice2You is een administratie- en fiscaal adviesbureau. Het kantoor werkt met Visma eAccounting Accountancy en biedt de boekhoudsoftware ook aan hun klanten. Mede-eigenaar Ton van Dooren vertelt: ‘In eAccounting kun je veel handmatige werkzaamheden minimaliseren, zeker in de samenwerking met klanten. Dit levert niet alleen tijdsbesparing op voor onze klanten, maar ook voor ons bij onze dagelijkse werkzaamheden.’

Voor Advice2You betekent het werken met Visma eAccounting meer efficiëntie en gemak. De boekhoudsoftware past perfect bij 95% van hun klanten. Met Visma eAccounting kun je veel handelingen geautomatiseerd op orde brengen, bijvoorbeeld door de koppeling met de meeste banken, waarmee betalingen en betaalopdrachten automatisch worden verwerkt.Met de handige Scanner-app, kunnen zijn klanten een foto van facturen en bonnen maken en direct toevoegen aan de. ‘De Scanner-app is cruciaal in de versnelling van het hele proces. ‘We streven ernaar dat klanten een bonnetje of een factuur maar één keer hoeven aan te raken,’ vertelt Ton van Dooren.

Financial overview: het financiële dashboard

Zoals mede-eigenaar Ton van Dooren benadrukt, biedt eAccounting de gebruikers niet alleen meer gemak, maar ook een snelle inkijk in hun financiën. Met Financial Overview stel je klanten eenvoudig financiële dashboards ter beschikking in hun eigen eAccounting-omgeving. Van Dooren draait periodieke balansen uit en met die staten kan hij zijn klanten ook inzicht in hun omzet geven. Veel van zijn klanten werken met vaste nota’s. Dan kan hij periodiek controleren of het goed loopt. ‘Dat is ook een prachtig systeem, daar hoef je eigenlijk niet eens naar te kijken, dat is heel fijn,’ vertelt Ton van Dooren. Het handmatig samenstellen van rapporten en versturen per e-mail is met Financial Overview niet meer nodig: alle gecontroleerde informatie is direct beschikbaar.

Vereenvoudigen van boekhouden

Niet alleen vereenvoudigt Visma eAccounting het boekhouden voor Advice2You, maar er vindt ook de verschuiving plaats naar een meer adviserende rol. Doordat je met eAccounting de administraties zo geautomatiseerd mogelijk op orde kunt brengen, zonder handmatige handelingen, zorgt dit voor aanzienlijke tijdsbesparing. Kon het kantoor voorheen één klant per dag doen, zijn dat er nu acht. Bovendien is er meer ruimte om zich te richten op de interpretatie van de cijfers en klanten van advies te voorzien.

Volgens Ton van Dooren is boekhouden nu veel leuker. Door het werken met Visma eAccounting kunnen zij op een gebruiksvriendelijke manier écht gestroomlijnde en efficiënte administraties beheren.

