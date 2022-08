Boekhoudprogramma Tellow integreert bankrekeningen en betaalkaarten

Tellow wil betaalrekeningen (IBANs) en betaalkaarten gaan integreren in zijn boekhoudprogramma voor zzp’ers en microbedrijven in Nederland. Het is een reactie op financiële dienstverleners die naast bankdiensten ook boekhoudsoftware ontwikkelen.

Van boekhouder naar neobank

Bankieren ziet Tellow als noodzakelijke stap om boekhouden en belastingen verder te versimpelen voor ondernemers. Met eigen bankrekeningen krijgen gebruikers realtime-inzicht in transacties en kan de software bonnen en facturen automatisch koppelen. Dat kan niet met bestaande bankkoppelingen zoals PSD2. Tellow wil verschillende bankrekeningen creëren voor haar gebruikers, waarmee geld gealloceerd wordt voor nog te betalen kosten vanuit toekomstige btw-aangiften, geschatte inkomstenbelasting en openstaande facturen. Daarnaast kunnen gebruikers programma’s activeren om automatisch te sparen of om een buffer voor inkomsten op te bouwen op een aparte rekening. Tellow werkt samen met een andere bank om deze diensten aan te bieden, waarvan het de naam nog niet bekend wil maken. De eerste rekeningen en bankpassen zullen volgend jaar op de markt verschijnen, stelt Thomas Vles, CEO van Tellow.

‘Niet eenvoudig’

Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNeD is vooralsnog niet onder de indruk. ‘Banken zijn met boekhoudprogramma’s gekomen, maar dat is tot op heden geen groot succes geworden. Het blijkt toch lastig. Wil je als ondernemer je volledige boekhouding wel in handen geven van een bank? Andersom is het ook niet eenvoudig. Zo heeft het volledig integreren van betaaldiensten in je boekhoudprogramma de nodige voeten in de aarde. Tellow was onderdeel van Rabobank en inmiddels overgenomen door Ageras. Als ze niet willen zeggen met welke bank ze nu samenwerken, roept dat vragen op. In Duitsland zijn wel duizend kleine banken. Hoe weet je als gebruiker dat zo’n speler dit kan faciliteren?’

Een probleem bij het integreren van betaaldiensten en boekhoudpakketten is, stelt Bottemanne, dat de diverse aanbieders alle eigen standaarden ontwikkelen. ‘Hierdoor gaan er allerlei partijtjes tussen zitten. Als afnemer krijg je al snel te maken met een woud aan contracten.’