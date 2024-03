Vakbond wil af van concurrentiebeding in proeftijd en bij faillissement

Werknemers die in hun proeftijd worden ontslagen, blijven gebonden aan het concurrentiebeding. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van demissionair minister Karien van Gennip (SZW). Vakbond CNV schat in dat duizenden werknemers dit risico lopen en wil dit voorstel snel van tafel.

“In je proeftijd ben je al kwetsbaar omdat er heel weinig ontslagbescherming is. Je kunt zomaar op straat komen te staan. En na ontslag kun je dus geen kant op omdat je gebonden bent aan het concurrentiebeding. Belachelijk. Deze rare regel moet dus van tafel. Onnodig duperend voor duizenden werknemers”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Volgens de vakbond is er bovendien een alternatief, namelijk de geheimhoudingsverklaring.

Het gebruik van het concurrentiebeding is de afgelopen jaren verdubbeld. Werkgevers nemen het vaak standaard in een arbeidsovereenkomst op, ook als daar geen enkele aanleiding toe is. In het wetsvoorstel komt de minister wel met maatregelen om het concurrentiebeding aan banden te leggen.

‘Verbetering, maar voorstel schiet ook tekort’

Het voorstel is volgens de vakbond dan ook een goede verbetering ten opzichte van de huidige wettelijke regeling. Zo moeten werkgevers betalen als de werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Maar het totale voorstel van de minister schiet ook tekort op een aantal cruciale punten, stelt het CNV niettemin. Zo zijn werknemers bij een faillissement ook nog steeds gebonden aan het concurrentiebeding. Volgens de vakbond is dat een onnodige maatregel. Het bedrijf is immers failliet en loopt in veel gevallen geen risico’s meer als bedrijfsgeheimen zouden worden gedeeld.