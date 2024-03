Belastingdienst brieft bedrijven over Wet minimumbelasting

Bedrijven die te maken krijgen met de Wet minimumbelasting 2024 ontvangen een brief van de fiscus met meer informatie.

Op 31 december 2023 is de Wet minimumbelasting 2024 in werking getreden. Volgens deze wet, ook wel bekend als ‘pijler 2’, wordt de winst van multinationale groepen en binnenlandse groepen met geconsolideerde omzet van minstens € 750 miljoen belast met 15%.

Bedrijven die vallen onder de Wet minimumbelasting 2024, moeten over elk verslagjaar een bijheffing-informatieaangifte indienen. Dat hoeft niet als klanten deze aangifte indienen in een ander land en Nederland deze ontvangt via internationale gegevensuitwisseling. In dat geval geldt de informatieplicht. Bedrijven moeten aan de Belastingdienst melden welke groepsentiteit binnen de multinationale groep de bijheffing-informatieaangifte zal indienen en in welk land. Wie in Nederland een bijheffing verschuldigd is moet ook een belastingaangifte indienen.

De fiscus komt in de loop van dit jaar met meer informatie.