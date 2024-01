‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse minimumbelasting’

Verscheidene Amerikaanse multinationals hebben hun bedrijfsstructuur veranderd om te ontkomen aan de bijheffing in onder andere Nederland. Dit vertellen diverse Nederlandse belastingexperts aan Nos.nl.

De Amerikaanse bedrijven willen de wereldwijde minimumbelasting ontwijken. Het idee van die belasting is dat multinationals in elk land minimaal 15 procent belasting betalen. Doen ze dat ergens niet? Dan kunnen de landen die de belasting hebben ingevoerd alsnog bijheffen tot 15 procent als het bedrijf ook in hun land actief is. De bedoeling is het andere betrokken land te motiveren om het belastingtarief ook naar minimaal 15 procent op te krikken, zodat multinationals minder geneigd zullen zijn om hun winsten te verschuiven naar landen met heel lage belastingtarieven.

Lekkage

De regels gaan uiteindelijk ook gelden voor zusterbedrijven en moederbedrijven. En daar blijkt het ‘lek’ te zitten. De regels voor zusterbedrijven en moederbedrijven gaan namelijk niet dit jaar in, maar pas volgend jaar. ‘En voor bedrijven met een hoofdkantoor in een land met winstbelasting van 20 procent of hoger zelfs pas in 2026’, zegt Marlies de Ruiter, partner bij belastingadvieskantoor EY, tegen Nos.nl. ‘Dat betekent dus dat er voor Amerikaanse en Chinese bedrijven een uitweg is gecreëerd.’ Deze landen doen namelijk niet mee aan de wereldwijde minimumbelasting.

Met als gevolg dat een aantal bedrijven dochters uit Nederland heeft weggehaald en direct onder de VS heeft gehangen, constateert PwC-partner Jeroen Schmitz. Dat levert tijdens de uitzonderingsperiode belastingvoordeel op. Nederland loopt hierdoor tientallen tot honderden miljoenen euro’s aan belastinginkomsten mis. Ook De Ruiter van EY ziet dit gebeuren. Europese multinationals lopen hierdoor volgens haar een concurrentienadeel op.

Inbreng Amerikanen

De regels – en daarmee ook de uitzondering – zijn bedacht binnen de OESO. Daar zitten ook de VS in. Volgens De Ruiter heeft dat land grote druk gezet op de uitzondering. ‘En er is een grote kans dat er opnieuw druk gezet zal worden om voor 2026 een nieuwe uitzondering in te voeren.’ Als zo’n nieuwe uitzondering er inderdaad komt, kunnen Amerikaanse bedrijven de belasting blijven ontwijken.

