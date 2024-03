Hoe borgt Visionplanner vaktechniek?

Steeds vaker krijgt Joris Joppe, managing director bij Visionplanner, de vraag van accountants welke rol vaktechniek speelt in de software van Visionplanner. Met het antwoord: ‘een zeer grote rol’, komt hij niet weg. Daarom heeft hij opgeschreven welke rol vaktechniek speelt in de applicaties en hoe die is georganiseerd.

Zo’n 4.000 kantoren gebruiken Visionplanner voor meer dan een kwart miljoen administraties. Hierdoor spelen wij een rol in het zakelijke leven van talloze ondernemers en hun belanghebbenden. Dit vertrouwen neem ik zeer serieus. Het gaat ons niet alleen om de technische aspecten zoals veiligheid en betrouwbaarheid van onze software; onze ware bestaansreden is het ondersteunen van accountants- en administratiekantoren op een manier die écht telt.

Vaktechnische content borgen

Een cruciaal aspect dat steeds meer aandacht krijgt, is onze waarborging van vaktechnische kwaliteit. Gezien de complexiteit en constante ontwikkelingen binnen de accountancy, is het essentieel dat de vaktechniek naadloos is geïntegreerd in de software. Dit betekent dat we diepgaande kennis van professionele standaarden, regelgeving en best practices inbedden in onze tools. Door software te ontwikkelen die automatisch up-to-date is met de laatste vaktechnische richtlijnen, faciliteren we sneller en foutlozer werk – iets waarvan we ons terdege bewust zijn. Dit is waarom vaktechniek centraal staat in alles wat we ontwikkelen.

Talloze kantoren leunen op onze software voor het efficiënt samenstellen van kwalitatieve jaarrekeningen en dossiers. Om dit vertrouwen te honoreren, hebben we een effectief schillenmodel ontwikkeld. Hoewel dit model voor de meeste gebruikers achter de schermen blijft – en zo hoort het ook – is het belangrijk om te weten dat dit zorgvuldig ontworpen systeem aan de basis ligt van onze software.

Accountants – de kern

Onze productmanagers, met hun rijke achtergrond in de accountancy bij zowel grote als kleine kantoren, zijn essentieel in het vormgeven en ontwikkelen van onze software. Ze hebben een diep begrip van werkprocessen en de noodzaak voor voortdurende naleving van regels en efficiëntieverbetering. Johan Wildenbeest, de drijvende kracht achter onze jaarrekeningsoftware Compilation en de controlesoftware Audit, brengt een schat aan ervaring mee uit zowel de praktijk als softwareontwikkeling. Zijn focus ligt op het up-to-date houden en integreren van regelgeving in onze oplossingen.

Vakgroep Accountancy

Een externe vakgroep houdt ons scherp wat betreft de integratie van actuele wet- en regelgeving en relevante functies. De vakgroep bestaat uit vertegenwoordigers van brancheverenigingen zoals Novak en Auxilium en van onze grotere klanten. Ze brengen diepgaande kennis van wet- en regelgeving mee én praktijkervaring. Viermaal per jaar evalueren zij nieuwe functies en wijzigingen in regelgeving. Ook behandelen ze klantvragen. Die gaan vaak over interpretaties van regelgeving. De vakgroep Accountancy fungeert als ons klankbord, wat essentieel is voor het handhaven van vaktechnische nauwkeurigheid.

Contentpartners

De jaarrekeningsoftware Visionplanner Compilation bevat werkprogramma’s van vooraanstaande brancheorganisaties zoals SRA, Extendum, Novak en Auxilium, naast onze eigen content. Dit betekent dat je niet zelf hoeft uit te zoeken hoe je werkprogramma’s vormgeeft, tenzij je dat wilt. De NBA speelt ook een belangrijke rol; onze jaarrekeningtemplates zijn op hun regelgeving en voorbeelden gebaseerd. De software toont de dossiervoortgang en geeft je op het juiste moment relevante tools en templates. Huzarenstukje is dat de juiste vaktechnische content en voorbeeldteksten via intelligente algoritmes bij elke stap in het dossier direct binnen handbereik zijn. Dit vermindert de zoektocht naar informatie, minimaliseert fouten en zorgt voor consistente werkprocessen. Daardoor verbetert de kwaliteit van de jaarrekening. Ook de klanttevredenheid gaat omhoog doordat de accountant relevanter advies kan geven. Bovendien ondersteunt het de professionele ontwikkeling van de accountant door up-to-date kennis. Kortom, het integraal beschikbaar hebben van vaktechnische informatie verhoogt de waarde van de dienstverlening aan klanten en verstevigt de relatie met hen.

Goed om te weten, elk jaar organiseren we samen met John Weerdenburg van Auxilium de sessie Tips bij Toetsing. Daarbij neemt John aanwezigen mee door het toetsingsproces en geeft praktische tips om de toetsing goed te doorstaan.

De kantoren

Uiteindelijk bepalen onze gebruikers de kwaliteit van een jaarrekening of samensteldossier. Onze software biedt uitgebreide mogelijkheden om persoonlijke vaktechnische aanpassingen te doen, van werkprogramma’s tot kantoor-specifieke teksten voor jaarrekeningen en dossiers, inclusief of bijvoorbeeld de letter of representation.

De implementatie

Het aanschaffen van software is slechts een begin; een succesvolle implementatie maakt echt het verschil. We bieden daarom grondige ondersteuning. Onze consultants, met ruime ervaring in de accountancy, zijn experts in risicogericht samenstellen en de dynamiek van administratie- en accountantskantoren. Ze kennen niet alleen de rollen en processen binnen deze kantoren, maar ook de ins en outs van onze software. Dankzij deze expertise kunnen kantoren na de onboardingperiode met vertrouwen en op een verantwoorde manier aan de slag.

Dit hele systeem biedt onze gebruikers gemoedsrust, en daar zijn we trots op; het plaatst ons op kop in de sector. Met de naderende lancering van Visionplanner Audit breiden we dit systeem verder uit, waarbij we enkele aanpassingen zullen doorvoeren. Dit omvat co-creatiesessies waar vaktechnische aspecten centraal staan. Zo kunnen kantoren blijven rekenen op software die niet alleen efficiënt werkt, maar ook vaktechnisch helemaal in orde is.

Dit artikel is geschreven door Joris Joppe, managing director bij Visionplanner.