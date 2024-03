Optimaliseer je processen met urenregistratie

Administraties verwerken vraagt om aandacht en focus. Je werkt voor verschillende klanten en voert diensten uit waarbij overzicht nodig is. Met een nauwkeurige urenregistratie weet je precies welke taken veel tijd kosten. Zo bereken je snel en eenvoudig de rentabiliteit per taak en klant. Registreer je uren in een handomdraai en verbeter meteen de kwaliteit van je urenverantwoording.

Uren registreren gebeurt altijd naast je reguliere werkzaamheden. Uren die je zorgvuldig spendeert aan klantwerk. Hoe rendabel het werk is, zie je ook terug in de factuur richting de klant. Sneller van registreren naar factureren start daarom met de basis: urenregistratie. Taken als inboeken, de salarisadministratie en het opmaken van jaarstukken, koppel je eenvoudig aan klanten. De uren die je daaraan werkt voer je in via de desktop of app; op jouw manier en binnen de afgesproken tijd. Zo kies je voor een timesheet voor urenregistratie om snel aan de slag te gaan.

Direct resultaat met urenregistratie

Urenregistratie is handig voor medewerkers, klanten en het optimaliseert de processen binnen je accountantskantoor. De resultaten ervaar je direct na het gebruik van een online urenregistratiesysteem en ook biedt het inzicht in toekomstige projecten voor klanten.

Urenregistratie voordelen voor vandaag

Jouw urenregistratie is de basis voor de financiële afdeling die de facturen stuurt naar klanten. Je hebt het proces goed op orde en werkt met de juiste tariefafspraken. Urenregistratie biedt ook inzicht in je performance; je ziet meteen de declarabele uren per medeweker.

Urenregistratie voordelen voor de toekomst

Maak je al even gebruik van online urenregistratie? Dan heb je een goede basis neergezet voor de toekomst. Je hebt namelijk inzicht in het resultaat van alle gerealiseerde opdrachten. Zo schat je sneller in hoeveel uren je nog hebt en offreert aan nieuwe klanten.

Uren registreren zorgt voor snelle facturatie

Alle uren die geregistreerd en goedgekeurd zijn, factuur je eenvoudig door aan klanten. Uren accorderen doet een manager snel dankzij de ingevulde urenstaten van medewerkers. Daarna kan het facturatieproces beginnen. Je koppelt eenvoudig de facturatiesoftware aan je boekhouding en ervaart meteen de voordelen: inzicht in de betaalstatus en notificaties bij verstreken betaaltermijnen. Ook handig zijn bulkmutaties. Zeker als je werkt met abonnementen en in bulk per maand, kwartaal of jaar factureert. Het verkooptarief meld je direct bij de geregistreerde uren. Daarnaast is factureren op basis van fixed-price mogelijk voor vaste, terugkerende werkzaamheden.

Versterk klantrelaties met urenregistratie

Klanten betalen je voor de afgesproken werkzaamheden en vertrouwen jou hun administratie toe. Zij willen weten waar ze aan toe zijn en waar ze voor betalen. Urenregistratie voor accountantskantoren heeft de mogelijkheid tot het maken van overzichtelijke rapporten voor jezelf en je klanten. Verzorg je werkzaamheden buiten het abonnement en maak je extra uren? Met een rapportage biedt je inzicht en duidelijkheid.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Kies de modules die bij jouw accountantskantoor passen en ervaar de voordelen van procesoptimalisatie. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.