Fiscus neemt 6.200 verschillende standaardbrieven onder de loep

De Belastingdienst pakt in het programma Begrijpelijke Brieven Belastingdienst (BBB) zo’n 6.200 soorten brieven aan die aan de belastingbetalers worden gestuurd. Doel: minstens 80 procent van de ontvangers moet de brieven meteen begrijpen.

Volgens programmamanager Dennis Blansjaar is dat doel nog niet bereikt. ‘Maar we zijn al een eind op weg.’ Het BBB-programma loopt sinds twee jaar en bestaat uit drie instrumenten: een geautomatiseerde taalscan die duidelijk maakt of een brief begrijpelijk en toegankelijk is, klantpanels die feedback geven en een medewerkerspanel dat de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van een brief beoordeelt. Volgens Blansjaar zijn de uitkomsten van de die instrumenten in lijn met elkaar.

Eind dit jaar moeten alle brieven zijn verbeterd en dat is een flinke klus: ‘Wij dachten dat wij zo’n 5.000 verschillende soorten brieven moesten verbeteren, maar dat bleken er 6.200 te zijn. Tot nu toe hebben we ongeveer 2.800 brieven getoetst. We hebben brieven opgeschoond of in elkaar geschoven en getoetst op begrijpelijkheid. Het ging voornamelijk om kantoorbrieven.’

Naheffingsbrief

Zo bleek een brief over de naheffingsaanslag omzetbelasting lastig te begrijpen. ‘Het aangeslagen bedrag daarin bleek vaak te hoog. De begeleidende toelichting was niet helder en zelfs niet geheel relevant. Altijd als die brief de deur uitging, kregen we een hoop vragen. Door het verbeteren van zo’n brief kun je vaak vragen voorkomen. Daar werken we dus aan.’

Voor de inkomstenbelasting verstuurt de Belastingdienst 40 tot 50 soorten en in totaal 30 miljoen brieven per jaar. De verbeterde versie van de onlangs verstuurde uitnodiging tot aangifte inkomstenbelasting is verstuurd naar 9 miljoen mensen.

Bron: Belastingdienst