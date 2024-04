Taskforce: vereenvoudig berekening fiscale ruimte pensioenopbouw zelfstandigen

Zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel (KvK), het Nibud, VNO-NCW en MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben zich verenigd in de Taskforce Inkomen voor Later. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat zelfstandigen om diverse redenen beperkt pensioen opbouwen in de derde pijler, zoals onbekendheid en fiscale drempels. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft deze problematiek aangestipt en adviseert om de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van pensioenproducten te verbeteren.

De taskforce neemt deze aanbevelingen ter harte en wil vermogensopbouw onder zelfstandigen stimuleren. Dit omvat onder andere het opzetten van een gerichte informatiecampagne en de ontwikkeling van een neutraal informatiepunt. Het gezamenlijke doel is om het opbouwen van inkomen voor later voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) steunt dit initiatief en wil samenwerken aan het verbeteren van het pensioenbewustzijn onder zelfstandigen.

Fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw

Een specifiek aandachtspunt van de taskforce is het vereenvoudigen van de berekening van de beschikbare fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw. Dit wordt momenteel als tijdrovend en ingewikkeld ervaren door zelfstandigen. De taskforce stelt voor om deze informatie inzichtelijk te maken bij de jaarlijkse belastingaangifte, wat naar verwachting effectief zal zijn.

Wtp

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) biedt volgens de taskforce nieuwe kansen voor het vergroten van het pensioenbewustzijn onder zelfstandigen. Met de verruiming van de fiscale ruimte in de derde pijler en de verhoogde aandacht voor pensioenen door deze wetswijziging, is het van belang dat zelfstandigen op de hoogte zijn van de mogelijkheden die dit biedt. De taskforce benadrukt dat pensioenopbouw in de derde pijler vaak fiscaal aantrekkelijk is, met belastingvoordelen op de inleg en belastingvrij opgebouwd vermogen.