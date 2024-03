Erasmus Universiteit winnaar ‘Auditors of the Future’

Een team van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam is winnaar van de tweede hackathon ‘Auditing the Future’ van de NBA. Zeven teams van universiteiten streden bij het event om de titel ‘Auditors of the Future 2024’.

Auditing the Future is een Engelstalige accountancy challenge, gericht op WO-studenten studerend in een financieel-economische richting. Teams van de Universiteit van Amsterdam, Tilburg University, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Nyenrode University en Universiteit Maastricht namen deel aan de hackathon.

De eerste editie van de NBA-hackathon vond plaats in 2023 en werd toen gewonnen door het team van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Doel van de hackaton is om studenten te laten ervaren hoe divers het accountantsberoep kan zijn en met welke vragen accountants worden geconfronteerd. De teams gingen als jonge accountants aan het werk voor het bedrijf ‘Inside the box‘. De casus borduurt voort op een casus die ook is ingezet bij de NBA Impact Challenge, rondom een exclusieve, internationale sportstudio. Naast accountancygerelateerde onderwerpen krijgen de studenten ook te maken met de dynamiek van een raad van bestuur en onverwachte actuele ontwikkelingen.

Jury: ‘hoog niveau finalisten’

De teams presenteerden de resultaten van hun casus aan een jury bestaande uit Eddy Vaassen (hoogleraar accountancy Tilburg University), Angelique Koopman (partner EY en docent Tilburg University), Marlies de Vries (associate professor Nyenrode), Iuliana Sandu (assistent professor Tilburg University) en Martijn Duffels (senior vaktechnisch specialist NBA).

De jury wees na afloop op het hoge niveau van de prestaties van de studenten. “Accountancy gaat niet over cijfers, maar over mensen,” hield juryvoorzitter Koopman de studenten voor. “We hebben gezien dat goed teamwerk leidt tot de beste prestaties.”

Arbeidsmarktcampagne

De hackathon is onderdeel van de arbeidsmarktcampagne ‘Accountancy iets voor jou’. Die campagne wordt door de NBA ingezet om jongeren enthousiast te maken voor het accountantsberoep. Hiervoor maakt de NBA gebruik van een ambassadeursnetwerk van meer dan honderd jonge accountants uit heel Nederland