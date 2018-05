Af van het traditionele uren- en facturatieproces, op naar een Practice Management aanpak

Digitalisering zorgt ervoor dat kerntaken van de accountant veranderen. Maar innovatie biedt ook kansen. De ontwikkelingen geven mogelijkheden om het traditionele uren- en facturatieproces om te zetten naar een integrale Practice Management aanpak. Dit levert een significante verbetering op van de bedrijfsprestaties.

Traditionele accountant verdwijnt

Het blijven ontkennen is geen optie meer; de traditionele accountant verdwijnt. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Er wordt steeds meer in de cloud gewerkt, sociale media krijgen een grotere rol en er wordt optimaler gebruik gemaakt van de aanwezige informatie (big data). Data-analyse en automatisering zorgen voor kostenefficiëntie en leiden tot meer effectiviteit binnen het administratie- en accountantskantoor.

Ook de markt staat niet stil. De economie draait op volle toeren, ieder kantoor ervaart krapte op de arbeidsmarkt, het verdienmodel voor accountants is aan het veranderen en er is concurrentie van branchevreemde toetreders. Ook moeten kantoren toenemende investeringen doen om te voldoen aan de toenemende wet- en regelgeving, zoals de micro-entiteitwet en SBR Assurance.

Innovatie biedt kansen

De digitalisering zorgt ervoor dat kerntaken van de accountant verdwijnen. Maar innovatie biedt ook kansen. De ontwikkelingen geven mogelijkheden om van het traditionele uren- en facturatieproces af te stappen en deze om te zetten naar een integrale Practice Management aanpak. Hiermee krijg je een totale grip en overzicht op de processen en stuurinformatie van de organisatie en een 360 graden inzicht in de klant.

Balans tussen compliance & performance

De uitdaging voor de accountant zit in het creëren van een balans tussen compliance & performance. Unit4 wil met Unit4 PSA Suite zorgen voor deze balans. PSA Suite is een cloudoplossing waarmee processen gestandaardiseerd kunnen worden waar dit nodig is. Deze processen kunnen vervolgens realtime gemonitord worden. De software-oplossing is volledig gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 standaarden. In de geïntegreerde Microsoft CRM-software worden de gegevens over klanten en contactgegevens van prospects opgeslagen en deze kunnen gedeeld worden met collega’s. De PSA Suite onderscheidt zich door de verrijking van de klantendatabase met social media informatiebronnen. Diezelfde social media kunnen ook ingezet worden om klanten en prospects te bewerken. Met name LinkedIn is een belangrijk netwerk om een doelgroep te benaderen. Contact leggen via LinkedIn is minder intensief dan bijvoorbeeld bellen en het kost ook minder tijd. Daarnaast is het een goede manier om met de juiste functionarissen en doelgroepen te in contact te komen. Met de PSA Suite kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt hoe via LinkedIn de connectiviteit is richting de klanten en prospects.

Flexibel en veilig

De Unit4 PSA Suite is een toekomstgerichte out-of-the-box oplossing die flexibel en veilig is. Privacy (en daarmee de AVG) geniet de hoogste prioriteit bij Unit4. PSA Suite is AVG-proof en kan schaalbaar ingezet worden zonder de belangrijke persoonlijke noot richting klanten kwijt te raken. Kantoren kunnen met de oplossing snel inspelen op de veranderende omstandigheden en innovaties kunnen snel worden toegepast en worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de organisatie.

Verbetering bedrijfsprestaties

Het gebruik van PSA Suite kan een verbetering opleveren van de bedrijfsprestaties. Er kunnen meer opdrachten worden gewonnen doordat er een beter beeld is van bestaande klanten en er een beter inzicht en opvolging is van leads. De opdrachten kunnen ook winstgevender zijn door een betere kijk op de operationele en financiële gezondheid van de opdrachten. Daarnaast kan er een reductie plaatsvinden van het onderhanden werk, omdat er minder afboekingen zijn door vroegtijdig inzicht en een efficiënter uren- accorderings- en facturatieproces. Ook kunnen medewerkers optimaler worden ingezet door het actuele overzicht van hun beschikbaarheid en expertise.

BDO kiest PSA Suite

Kantoren met meer dan vijf medewerkers die (accountancy) diensten leveren kunnen veel baat hebben bij een Practice Management oplossing. Al meerdere grote en kleine administratie- en accountantskantoren werken inmiddels met PSA Suite. Begin 2018 heeft ook BDO gekozen voor Unit4 PSA Suite en Microsoft Dynamics 365 om de komende jaren de digitale transformatie van de organisatie te ondersteunen. De 2.500 medewerkers binnen alle BDO-bedrijfsonderdelen werken vanaf 2018 met de PSA Suite software.

7 juni 2018 – Webinar Van uren- en facturatieproces naar Practice Management voor Accountants

Herkent u zich in de uitdagingen en ontwikkelingen in dit artikel? Dan is dit wellicht het moment om eens te toetsen of het tijd wordt om een practice management aanpak te hanteren. Op 7 juni a.s. houdt Unit4 een lunchbreak webinar waarbij u kennis kunt maken met de toegevoegde waarde van de PSA Suite. Tijdens de webinar laten wij zien hoe u:

meer opdrachten kunt winnen

uw medewerkers optimaal kunt inzetten

uw opdrachten winstgevender kunt maken

met precisie uw facturatie kunt automatiseren en versnellen

