Kamercommissie stuurt regering uitgebreide vragenbrief over Wijzigingswet accountancy

In de aanloop naar het parlementaire debat over de Wet wijziging accountancysector heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën een lange lijst met vragen gestuurd aan minister Van Weyenberg (Financiën). Die bevat fundamentele vragen als: hoe stel je de kwaliteit van een wettelijke controle vast?

De commissie wil een nadere uitleg over de doelen en subdoelen van het wetsvoorstel en vraagt om een definitie van de term ‘controlekwaliteit’. ‘De leden van de commissie constateren verder dat als problemen in de sector een grote uitstroom en beperkte instroom van accountants en een daling van het aantal met name kleine en middelgrote accountantskantoren worden genoemd. In hoeverre is het wetsvoorstel ook gericht op het tegengaan van deze ontwikkelingen en hoe dragen de verschillende elementen van het wetsvoorstel daaraan bij?’

AQI’s

Verder wordt gevraagd om een overzicht van alle voorgenomen lagere regelgeving en van de manier waarop de aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector zijn opgevolgd. Ook wil de commissie weten wat de voorgestelde audit quality indicators (AQI’s) bijdragen aan de kwaliteit van de controle; de vraag is ook waarom niet is gekozen voor een proefperiode. ‘Kan de regering nader ingaan op het bezwaar dat de kwaliteitsindicatoren “een stapeling inhouden van telkens van elkaar afwijkende rapportageverplichtingen jegens de eigen branchevereniging, de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants, en/of de AFM” en of dit punt wordt meegenomen in de voorgenomen lagere regelgeving en/of evaluatie(s)? In hoeverre acht de regering de regeldruk als gevolg van dit wetsvoorstel, en de rapportageverplichting in het bijzonder, proportioneel?’

Aanwijzingsbevoegdheid

De aanwijzingsbevoegdheid van de NBA om oob-kantoren aan te wijzen leidt ook tot vragen. De PVV-fractie wil vooral weten of de voorgestelde wijzigingen overeenstemmen met de internationale regels. NSC vraagt zich af hoe dan nu de kwaliteit van wettelijke controles wordt beoordeeld; daarnaast wil de fractie weten waarom geen gevolg is gegeven aan een SEO-onderzoek naar drie vormen van audit only.

GroenLinks-PvdA vraagt onder meer naar de rol die het verminderen van de regeldruk kan spelen en wil weten hoe het staat met de gesprekken met de NBA over een grotere rol in het toezicht. PVV en ChristenUnie maken zich zorgen om de betaalbaarheid van controles door het mkb. Er zijn ook vragen over het medeverantwoordelijk maken van de organisatie voor de kwaliteit van de wettelijke controle.

SRA souffleerde Kamerleden

Een deel van de input is afkomstig van de SRA, die ‘relevante commissieleden’ kant-en-klare vragen heeft aangeleverd. De input van SRA heeft vooral betrekking op de maatregelen ‘Medeverantwoordelijkheid van de accountantsorganisatie’, ‘Verplichte rapportage en openbaarmaking van AQI’s’ en ‘Versterking van de governance van de grootste reguliere vergunninghouders’. Met name de eerstgenoemde maatregel is volgens SRA-voorzitter Diana Clement een zeer kwalijke maatregel: ‘Vanuit internationaal en juridisch perspectief begeven we ons als Nederland op een totaal verkeerd vlak.’