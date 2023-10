Koning moet na verkiezingen vrezen voor blauwe envelop

Als de peilingen uitkomen, wil na de verkiezingen van 22 november een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer dat het Koningshuis belasting gaat betalen. Nu genieten een aantal van hen, onder wie koning Willem-Alexander, tal van vrijstellingen. Die tweederde meerderheid is nodig om de Grondwet aan te passen.

Dertien partijen die volgens de opiniepeilingen in de Kamer vertegenwoordigd zullen zijn na 22 november hebben in hun programma staan dat de koning belasting moet gaan betalen. Vier partijen (VVD, CDA, CU en SGP) blijven daar tegen. Dit blijkt uit de verkiezingsprogramma’s en antwoorden die de partijen hebben gegeven aan ProDemos voor hun vandaag gepubliceerde Stemwijzer.

Privévermogen

In de Grondwet is (sinds 1848) vastgelegd dat de koning, zijn voorganger en zijn opvolger geen loon- en inkomstenbelasting betalen. Dat geldt dus voor Willem-Alexander, Beatrix en Amalia. En omdat echtgenoten ook onder die regeling vallen, betaalt Máxima ook geen belasting. De fiscale vrijstelling geldt voor een deel van het inkomen van de Oranjes en ook voor het geld dat ze krijgen voor hun persoonlijke hofhouding en materiële zaken. Het gaat om het geld dat ze gebruiken om hun ‘ambt’, een bedrag van een kleine 9 miljoen euro per jaar. In de praktijk betekent het dat de koning geen belasting betaalt over zijn inkomen, erfenissen, schenkingen en een deel van het vermogen (dat geld dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van hun werk). Ze betalen wel belasting over hun privévermogen.

Lange discussie

De discussie over de belastingvoordelen voor de monarchie speelt al bijna 10 jaar. D66, GroenLinks/PvdA, SP, PVV, Partij voor de Dieren, Denk, BIJ1 en Volt vinden al langer dat er een einde moet komen aan de vrijstellingen. VVD-premier Rutte is altijd tegen een aanpassing geweest. Hij is altijd van mening geweest dat het maar om een ‘beperkt’ aantal vrijstellingen gaat, een wetswijziging van de grondwet ook veel te ingewikkeld is en er geen parlementair draagvlak voor is. Onder dat mom legde hij in februari nog een motie naast zich neer die met ruime meerderheid (maar geen tweederde) die het kabinet opriep de wet te veranderen. Net als VVD zijn ook CDA, CU en SGP voor het behoud van de fiscale vrijstellingen voor het Koningshuis. Overigens moet een Grondswetswijziging twee keer met tweederde meerderheid worden aangenomen in Tweede en Eerste Kamer.

Twijfels

Of een Grondswetswijziging veel zal opleveren is nog maar de vraag. Wie belasting betaalt heeft recht op aftrekposten. Dat geldt ook voor de koning en zijn naasten. Mogelijk gaat Willem-Alexander er zelfs op vooruit als hij belastingplichtig wordt zoals iedere Nederlander.

