Van Rij nodigt Kamerleden uit voor bezoek aan Belastingdienst

Tweede Kamerleden debatteren vaak over de Belastingdienst. Maar tot een kennismaking met de medewerkers van de fiscus kwam het nog niet. Daarom nodigt staatssecretaris Van Rij de politici nu uit voor een werkbezoek.

De uitnodiging is in die zin bijzonder dat een woordvoerder van de Belastingdienst niet kan zeggen wanneer er voor het laatst een werkbezoek voor Kamerleden is georganiseerd. Tijdens het ‘interactieve werkbezoek’, zoals Van Rij het noemt, krijgen de fractieleden inzicht in de ‘kansen, uitdagingen en (on)mogelijkheden op het gebied van de uitvoering’ en kan worden kennisgemaakt met de dagelijkse praktijk bij de Belastingdienst.

Uitdagingen en dilemma’s

In de eerste plaats is vooral de vaste commissie voor Financiën uitgenodigd voor dit werkbezoek. Maar ook andere Kamerleden, waaronder fractievoorzitters, zijn nadrukkelijk meer dan welkom, aldus Van Rij. Doel van het werkbezoek is de Kamerleden te laten kennismaken met de uitdagingen en dilemma’s op het gebied van de uitvoering waarmee medewerkers van de fiscus dagelijks worden geconfronteerd. Tijdens het werkbezoek kunnen deze dilemma’s open en realistisch gedeeld en besproken worden.

De Kamerleden krijgen onder andere een ontmoeting met het Box 3-team, ICT-experts en medewerkers van het Stellateam (dat mensen helpt in complexe en urgente schuldsituaties) in het vooruitzicht gesteld. Er is nog geen datum voor het werkbezoek geprikt.