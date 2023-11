Kwart zzp’ers heeft geen financiële buffer

Uit een onderzoek van Boekhouder.nl blijkt dat een kwart van de zelfstandig ondernemers maandelijks financiële stress ervaart. Dat komt onder meer doordat zij vaak geen financiële buffer hebben.

In 2022 telde Nederland bijna 1,2 miljoen zzp’ers en de verwachting is dat dit aantal verder toeneemt. Er is immers veel vraag naar personeel en de vrijheid van zelfstandig ondernemen spreekt velen aan. Volgens de onderzoekers van Boekhouder.nl schuilt er echter ook een groot risico in de toename van het aantal zzp’ers: ‘Liefst vier op de vijf zzp’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel van hen hebben ook niks geregeld voor hun pensioen. Het valt dan ook goed voor te stellen dat deze groep zich zorgen maakt om de financiën, zeker als je maandelijks net rond komt en dus niet kunt sparen.’

Geen spaarpotje

Dat laatste geldt voor bijna een kwart van de zzp’ers, zo blijkt uit het onderzoek van Boekhouder.nl. Zij beschikken niet over een spaarpotje om het een aantal maanden te kunnen uitzingen wanneer zij bijvoorbeeld ziek worden. Nog eens een vijfde van de zelfstandigen houdt dit maximaal drie maanden vol. Dat is problematisch volgens Boekhouder.nl, omdat je een AOV-premie bijvoorbeeld kunt drukken door de eerste paar maanden waarin je niet kunt werken af te zien van een uitkering. Maar dan moet je dus wel een buffer hebben om je hypotheek of huur en de boodschappen gedurende die periode te kunnen betalen.

AOV voor zzp’ers verplicht

Om bovengenoemde reden werd in het Pensioenakkoord van 2019 afgesproken dat zzp’ers zichzelf in de toekomst verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak eerder dit jaar uit dat deze verplichting vanaf 2027 in zou moeten gaan, maar niets staat nog officieel vast. De meeste politieke partijen zijn het hierover eens, al vinden enkele partijen wel dat er een uitzondering mogelijk moet zijn voor wie zelf iets regelt. De VVD lijkt het minst te zien in een verplichte AOV voor elke zelfstandige: ‘We gaan beter handhaven op schijnzelfstandigheid en geven zelfstandigen de keuze om een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Zelfstandigen die dit willen regelen via een private verzekering zitten we niet in de weg met extra regels.’

Facturen te laat betaald

Al met al luidt de conclusie van het onderzoek dus dat bijna een kwart van de zelfstandig ondernemers in Nederland maandelijks (en soms zelfs meerdere keren per maand) financiële zorgen heeft. Daarbij is er een duidelijk aantoonbaar verband met het hebben van een financiële buffer. Ook laat het onderzoek zien dat zzp’ers met financiële zorgen aanmerkelijk vaker problemen hebben met het innen van creditfacturen. Ruim een kwart van hen moest zelfs al eens een incassobureau in de arm nemen.

