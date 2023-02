Armlastige zzp’er grijpt vaak naast kwijtschelding lokale belasting

In de helft van de waterschappen moeten zzp’ers in armoede gewoon belasting betalen, meldt de NOS, terwijl werknemers of uitkeringsgerechtigden met een vergelijkbaar inkomen dat niet hoeven. Ook bij gemeenten grijpen armlastige zzp’ers geregeld naast kwijtschelding van belasting.

De NOS baseert zich op cijfers van de Unie van Waterschappen. Kwijtschelding van heffingen voor bijvoorbeeld rioolwaterzuivering is standaard voor bijstandsgerechtigden en werknemers met een vergelijkbaar inkomen (bruto 1.196 euro per maand). Gemeenten en waterschappen mogen zelf kiezen of zij ook ondernemers dat voordeel geven. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta doet het niet. ‘Een verbreding naar zzp’ers sluit niet aan op ons beleid rond het verlenen van kwijtschelding.’

Dikke duizend euro geldt als vermogen

De Landelijke Cliëntenraad, belangenbehartiger voor uitkeringsgerechtigden, vindt de huidige situatie pijnlijk. ‘Het moet niet uitmaken of je werknemer bent of zzp’er.’ Waterschappen hanteren bijvoorbeeld een vermogenstoets; sommige geven geen kwijtschelding als een zzp’er op enig moment meer dan 1.175 euro op de bank heeft staan.