Zorgondernemer klaagt accountantskantoor aan na ‘miskoop’

Dat blijkt uit een kort geding bij de rechtbank Noord-Holland waar het FD vorige week bij aanwezig was. Touwen verkocht eerder zijn bedrijf Zorg van de Zaak succesvol. De ondernemer claimt nu dat Omnyacc ernstige fouten maakte bij de controle van de jaarrekeningen van Zorgeloosch.

Volgens Touwen bleek na aankoop dat 57% van de balans van het bedrijf ‘niet bestond’ en dat de boekhouding zwaar vervuild was. Hij stelt dat de bedrijfswaarde ten onrechte veel te hoog werd voorgesteld, waardoor hij miljoenen verloor. De ondernemer beweert nu tegen een verlies van €10 miljoen aan te kijken en dat het bedrijf onverkoopbaar is.

Geen onderzoek

Omnyacc wijst echter elke aansprakelijkheid van de hand. De advocaten van het accountantskantoor betogen dat Touwen als ervaren investeerder beter onderzoek had moeten doen voorafgaand aan de overname. Touwen erkent dat hij geen uitgebreid boekenonderzoek deed, maar dat dit niet ongebruikelijk is bij kleine overnames. Hij zegt bovendien te hebben vertrouwd op de cijfers en controleverklaringen van Omnyacc.

Controledossier

Touwen probeert nu via de voorzieningenrechter in Alkmaar het controledossier van het accountantskantoor in handen te krijgen. Dat zou kunnen helpen in een tuchtklacht bij de Accountantskamer en een schadeclaim tegen Omnyacc. De rechter doet op 2 oktober uitspraak in het kort geding.

Bron: FD