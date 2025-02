Veel zelfstandigen willen niet in loondienst werken, merkt AWVN

Van hen geeft echter slechts 8 procent aan dat freelancemedewerkers bereid zijn om in loondienst te komen.

De Belastingdienst is sinds 1 januari begonnen met het handhaven tegen schijnzelfstandigheid. Dat betekent dat bedrijven en organisaties een naheffing kunnen krijgen als zij zzp’ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in loondienst gedaan zou moeten worden. Hiervoor zullen het komende jaar nog geen boetes worden uitgedeeld, maar werkgevers bereiden zich inmiddels wel voor op deze nieuwe werkelijkheid.

Zo komt uit de enquête van AWVN verder naar voren dat bijna de helft van de werkgevers de contracten of opdrachten met zzp’ers heeft aangepast. Vier op de tien werkgevers geven daarnaast aan minder freelancers in te huren, 7 procent stopt hier volledig mee. Andere bedrijven huren mensen nu in via bijvoorbeeld uitzend- of detacheringsbureaus. Ruim een kwart van de werkgevers meldt het beleid niet te hebben aangepast.

Het handhaven door de Belastingdienst, en de daaruit voortkomende aanpassingen, leiden wel tot zorgen onder werkgevers. Bijvoorbeeld over de verhoogde werkdruk voor het personeel, zo geeft 45 procent van de ondervraagden aan. Ruim een derde verwacht bovendien dat de kwaliteit van de productie of dienstverlening onder druk komt te staan.

