Fiscale maatregelen Voorjaarsnota 2025

Omzetbelasting

Btw-tarief op cultuur, media en sport

In het Belastingplan 2025 werd een verhoging van het btw-tarief aangekondigd op cultuur, media en sport. Deze geplande verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% is definitief teruggedraaid. Dit betekent dat het lage btw-tarief van 9% van toepassing zal blijven op cultuur, media en sport. De aangekondigde btw-verhoging op logies is niet van de baan en gaat naar verwachting in 2026 in.

Loonbelasting en inkomstenbelasting

Beperkte inflatiecorrectie

Vanaf 1 januari 2026 wordt de inflatiecorrectie voor slechts 46,2% toegepast in de loon- en inkomstenbelasting. Dit betekent dat de belastingschijven en heffingskortingen beperkt worden gecompenseerd voor hogere inflatie.

Box 3

Door invoering van de Wet Tegenbewijsregeling (een regeling ten behoeve van compensatie) wordt de nieuwe Wet Werkelijk Rendement (het toekomstige stelsel voor box 3) pas in 2028 ingevoerd. Daarnaast heeft de Hoge Raad bepaald dat in de tegenbewijsregeling van box 3 geen rekening gehouden hoeft te worden met het eigen gebruik van onroerende zaken, totdat er een wettelijke regeling is. Om het gat in de begroting op te vangen, wordt het forfait voor overige bezittingen in box 3 met 1,78%-punt verhoogd per 2026 en het heffingsvrij vermogen verlaagd naar € 51.396.

Verhoging Aof-premie

De premie die werkgevers aan de Belastingdienst betalen ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) wordt structureel verhoogd. Daarbij wordt het lage Aof-tarief verlaagd met 0,21%-punt in 2026 en 0,23%-punt in 2027, terwijl het hoge Aof-tarief wordt verhoogd met 0,03%-punt in 2026 en 0,04%-punt in 2027.

Stimulering werknemersparticipaties voor startups en scale-ups

Er komt een nieuwe fiscale regeling om medewerkersparticipatie bij startups en scale-ups te stimuleren. Medewerkers van deze bedrijven gaan minder loonbelasting betalen over hun aandelenopties: voortaan wordt slechts 65% van de waarde belast. Daarnaast hoeven zij pas belasting te betalen wanneer zij hun aandelen daadwerkelijk verkopen.

Afbouw stakingsaftrek en meewerkaftrek

De stakingsaftrek is een regeling in de inkomstenbelasting voor ondernemers die stoppen (bijvoorbeeld door de verkoop van de onderneming) waardoor er over een deel van de stakingswinst geen belasting betaald hoeft te worden. De meewerkaftrek is een regeling in de inkomstenbelasting waardoor ondernemers van wie de partner onbetaald in de onderneming meewerkt, minder belasting over hun winst hoeven te betalen. Beide regelingen worden vanaf 2027 met 75% beperkt en in 2030 volledig afgeschaft.

Arbeidskorting

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad wordt de arbeidskorting ingeperkt via de zogenoemde samenvoegbepaling. Hierdoor is de arbeidskorting vanaf 2027 niet meer van toepassing op sociale zekerheidsuitkeringen die via de werkgever worden betaald.

Schenk- en erfbelasting

Aanpak constructies huwelijksvermogensrecht

Echtgenoten kunnen in het zicht van overlijden de huwelijkse voorwaarden aanpassen om zo erfbelasting te vermijden. Om dit tegen te gaan wordt voorgesteld om schenk- of erfbelasting te heffen voor zover meer dan 50% van de gemeenschap wordt verkregen, indien sprake is van een gemeenschap van goederen. Deze maatregel volgt op een uitspraak van de Hoge Raad waarin was geoordeeld dat aanpassing van de huwelijksvoorwaarden juist niet tot fiscale gevolgen leidde. Het wetsvoorstel wordt opgenomen in het Belastingplan 2026 en vooraf ter internetconsultatie gepubliceerd.

Matigingsbeleid belastingrente

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad hanteert de Belastingdienst een matigingsbeleid voor belastingrente die wordt geheven bij de erfbelasting. Dit komt er op neer dat bij een foutieve of een onvolledige aangifte de rente niet meer wordt geheven over de verschuldigde belasting, maar over het verschil tussen de verkeerde en de definitieve aangifte.

Aanpassingen voor biologisch kind

De Hoge Raad heeft bepaald dat er in de schenk- en erfbelasting geen onderscheid mag worden gemaakt tussen kinderen die binnen of buiten het huwelijk zijn geboren. Om dit te herstellen wordt voorgesteld om biologische kinderen voor de schenk- en erfbelasting gelijk te stellen met juridische kinderen. Hierdoor krijgen ook biologische kinderen recht op de kindvrijstelling en het lage tarief.

Aanpassing aangiftetermijn

Voor de erfbelasting geldt momenteel een aangiftetermijn van acht maanden na het overlijden. Deze termijn is voor de burger vaak te kort om juist en volledig aangifte erfbelasting te kunnen doen. Daarom wordt met deze maatregel aangekondigd dat de aangiftetermijn wordt verlengd. Hoe lang de aangiftetermijn wordt, is niet vermeld in de nota.

Overige maatregelen

Verlaging energiebelasting

De energiebelasting (EB) wordt geheven over het verbruik van aardgas en elektriciteit. Naast deze belasting geldt er een belastingvermindering: een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat, ongeacht het verbruik, in mindering wordt gebracht op de energierekening. Met de nieuwe maatregel wordt deze belastingvermindering in 2026, 2027 en 2028 verhoogd met 200 miljoen euro per jaar. In 2026 komt de belastingvermindering daardoor uit op € 529,10.

Wijziging budgetreserve MIA en VAMIL

Door het grote aantal aanvragen is het budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2024 opnieuw overschreden. Hierdoor is er geen ruimte meer voor extra aanvragen in 2025 of 2026, wat ongewenst is voor de budgettaire beheersbaarheid. Daarom wordt de budgetreserve van de MIA met 35 miljoen euro verhoogd. Dit voorkomt dat ondernemers onverwacht geen gebruik meer kunnen maken van de regeling. De extra kosten worden gedekt door de budgetreserve van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) met 35 miljoen euro te verlagen. Het budget van de VAMIL werd de afgelopen jaren niet volledig benut.

Toeslagpartner

Het toeslagpartnerschap wordt vereenvoudigd door het schrappen van het criterium samengestelde gezinnen vanaf 2027. Toeslagpartnerschap is momenteel één van de grootste knelpunten in het toeslagenstelsel, zowel voor burgers als voor de uitvoering. Het partnerbegrip is vaak onduidelijk en sluit niet altijd goed aan op iemands werkelijke situatie. Daardoor ontstaan ongewenste toeslagpartnerschappen, bijvoorbeeld bij mantelzorgers, mensen die tijdelijk een familielid of vriend in huis nemen, of woningdelers die samenwonen omdat ze geen eigen woning kunnen betalen.

Huurtoeslag

De huurtoeslag wordt incidenteel verhoogd met 1,0 miljard euro.

Martijn van der Kroon is belastingadviseur bij C&B More en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.