De Jong & Laan neemt JAN over

JAN zal als onderdeel van de Jong & Laan onder eigen label mkb(+)-klanten in West-Nederland blijven bedienen. Het bedrijf bestaat 20 jaar en telt 160 medewerkers verdeeld over vier vestigingen in Schiphol-Rijk, Purmerend, Valkenburg (ZH) en Weesp. Volgens Jurgen van Breukelen, CEO van de Jong & Laan, delen beide bedrijven belangrijke cultuurelementen: “JAN is een tikje eigenwijs, continu bezig met prestatieverbetering en niet bang om te innoveren. Altijd met de hoogste kwaliteitsstandaarden, wat naadloos aansluit bij onze voortdurende focus op kwaliteit. We staan beiden dicht bij de klant door onze lokale betrokkenheid en persoonlijke aanpak.”

Andrea van der Giezen, algemeen directeur van JAN, ziet in de overname een mooie kans om nieuwe overnames te doen in de regio. “Daarnaast verbreden en verdiepen we onze dienstverlening met de expertise en specialismes van de Jong & Laan op het gebied van onder andere duurzaamheidsadvies, corporate finance en (internationaal) btw-advies.”

‘Grotere broer’

De Jong & Laan beschikte al over een netwerk van ruim 20 vestigingen. Volgens Van der Giezen is er van moeten wennen geen sprake: “Het mooie is dat we elkaar ook al goed kennen. Zo nemen we al jarenlang

samen deel aan leiderschaps- en persoonlijke ontwikkelingstrainingen en we delen geregeld best practices op het gebied van compliance. Kortom, samengaan met de Jong & Laan voelt als samen

verder ondernemen met onze grotere broer.”

Van der Giezen wordt lid van de raad van bestuur van de Jong & Laan: ze wordt chief quality officer (CQO), verantwoordelijk voor de portefeuille Kwaliteit, Compliance en Vaktechniek. Samen met Jurgen van Breukelen (CEO), Jaap Witteveen (COO) en Marco Herder (CFO) gaat ze het dagelijks bestuur van de organisatie vormen.

Eerste overname binnen top 50

De Jong & Laan, waar private equity-partij Waterland in 2022 als investeerder instapte, versterkte zich de laatste tijd vooral met gespecialiseerde partijen, zoals duurzaamheidsadviseur Good Growth, Less Grey (btw-advies) en TIC Advisory (due diligence). JAN is de eerste overname binnen de top 50 van accountantskantoren; op basis van de omzet over 2023 komt de Jong & Laan daarmee de top 10 binnen.