EY Nederland eerste huurder van The Modernist in Rotterdam

EY Nederland huurt circa 6.200 m² kantoorruimte in de nieuwbouwontwikkeling The Modernist in Rotterdam. Het bedrijf is daarmee de eerste huurder van dit grootschalige mixed-use project van Maarsen Groep, gelegen direct tegenover Rotterdam Centraal Station.

De huurovereenkomst betreft een langjarig contract inclusief bijbehorende parkeerplaatsen. Het gebouw – ontworpen door architectenbureau MVRDV – maakt deel uit van de afronding van de herontwikkeling van de Weenapoint-locatie, waar Maarsen Groep eerder ook FIRST Rotterdam en het Premier Suites & Offices complex realiseerde. The Modernist wordt gebouwd door Stebru Bouw en de oplevering staat gepland voor eind 2028.

Het project biedt in totaal circa 14.000 m² aan kantoor- en commerciële ruimte en telt daarnaast 421 huurappartementen en 88 koopwoningen. De kantoren worden hoogwaardig opgeleverd met onder meer een BREEAM-NL Excellent-certificaat en energielabel A++++, meldt Maarsen. Daarnaast biedt het gebouw tal van voorzieningen zoals horeca, retail, een fitnessruimte en een binnentuin op de begane grond en mezzanine.

Monique Maarsen, CEO van Maarsen Groep, is enthousiast over de komst van EY: “Wij zijn buitengewoon verheugd met de komst van EY naar The Modernist. Op deze prachtige plek in Rotterdam werken wij al 15 jaar met hart en ziel aan de ontwikkeling van een bruisend Rotterdam Central District; met nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van bestaande gebouwen en door het toevoegen van woningen en voorzieningen. EY kiest met deze locatie voor duurzame huisvesting in de bruisende omgeving van het hart van Rotterdam.”

CBRE en Dentons traden op als adviseurs van Maarsen Groep bij de totstandkoming van deze transactie. EY Nederland werd geadviseerd door JLL.