AV-Top 50 event: De Parel, voor het kantoor dat verder kijkt dan de cijfers

Ook tijdens de tweede editie van het AV-Top 50 event op 26 november staat de uitreiking van De Parel op het programma.

Deze bijzondere wisselbeker is bedoeld om accountantskantoren in het zonnetje te zetten die verder kijken dan alleen naar de cijfers. Kantoren die laten zien dat maatschappelijke betrokkenheid en onbaatzuchtige inzet voor goede doelen ook belangrijk zijn.

Vallei Accountants mocht vorig jaar de eerste Parel in ontvangst nemen. De jury oordeelde toen: “Vallei Accountants & Adviseurs onderscheidt zich door hun indrukwekkende betrokkenheid bij zowel lokale als internationale goede doelen. Ze sponsoren talloze regionale initiatieven en bieden medewerkers de mogelijkheid om zelf goede doelen aan te dragen.”

Vorige week zijn we bij hen langs geweest om de wisselbeker weer op te halen. Uiteraard lieten we iets achter dat hen blijvend herinnert aan hun bijzondere prestatie in 2024.

Voor de award worden dit jaar geen nominaties vooraf bekendgemaakt. Marfred de Leeuw, directeur van Vallei Accountants, heeft de eer om op 26 november De Parel over te dragen aan de medebestuurder van een ander kantoor dat dit jaar de award wint.