OM onderzoekt misstanden bij Curaçaose belastingdienst

Het OM op Curaçao is een onderzoek gestart naar het het hoofd van de belastingdienst, Alfonso Trona. Die zou bedrijven, ambtenaren en politici vooraf al teruggaven toezeggen.

De nieuwe minister van Financiën, Charles Cooper, heeft het onderzoek naar de Landsontvanger, zoals de fiscus daar heet, bevestigd tegenover de NOS. Maandag praat de ministerraad erover. Trona meldt aan de omroep overigens dat hij nog gewoon aan het werk is – alleen is hij de komende drie tot vier weken met vakantie “om even uit te rusten van dit hele gebeuren”.

Aanmaningen vaak niet verstuurd

De Stichting Overheidsaccountants Bureau (SOAB), die de overheidsdiensten controleert op Curaçao, ontdekte dat Trona jarenlang persoonlijk ingreep bij het innen van belastingen en betalingsregelingen. Hij bezorgde hoge ambtenaren en politici voordelen die in de miljoenen euro’s liepen. Bedrijven en burgers die niet betaalden, kregen nauwelijks aanmaningen. Het Nederlandse College financieel toezicht (Cft) vroeg de afgelopen twee jaar ook herhaaldelijk aandacht voor de problemen bij de belastingdienst. “Er staat een hoog bedrag aan belasting- en premieschulden uit. Dat baart het Cft zorgen.”

Een half jaar geleden is een verbeterplan opgesteld om de Landsontvanger te reorganiseren, maar het Cft heeft nog geen informatie ontvangen over de voortang ervan.

De lokale bevolking reageert fel op de problemen en eist duidelijkheid. Sommigen nemen het juist op voor Trona en spelen de inmiddels afgetreden minister van Financiën Silvania de zwartepiet toe: die zou zijn gezag hebben misbruikt.

Bron: NOS