Home » FNV wil dat formerende partijen ‘buffelboete’ definitief stoppen

Fiscaal, Nieuws

FNV wil dat de formerende partijen definitief een einde maken aan de zogenoemde ‘buffelboete’, een samenloop van belastingmaatregelen die ervoor zorgt dat mensen met een laagbetaalde deeltijdbaan meer belasting zijn gaan betalen. Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) heeft toegezegd de maatregelen te schrappen, onder druk van de Tweede Kamer.

25 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

Maar de vakbond wil zeker weten dat de maatregel niet meer terugkomt en roept partijen op dit ook in het regeerakkoord te zetten.

Aanpassingen aan de belastingschijven en heffingskortingen zorgen voor minder lasten voor de meeste werkenden. Voor honderdduizenden mensen pakken de maatregelen echter ongunstig uit. Volgens FNV raakte dit zo’n 800.000 mensen in onder meer de zorg, schoonmaak en distributie.

FNV-bestuurder Linda Vermeulen noemt het schrappen “een grote overwinning”. “Maar we zijn er nog niet. We willen dat de politiek ophoudt met loeren naar de portemonnees van mensen die weinig te besteden hebben.”

Vermeulen en werknemers in onder meer de zorg, kinderopvang en winkels bieden dinsdag een petitie aan de Tweede Kamer aan met hun oproep. Volgens de vakbond is die ruim 20.000 keer ondertekend. “Deze petitie is een duidelijk signaal: mensen die hard werken om ons land draaiende te houden, verdienen geen oneerlijke extra belasting. Laat het volgende kabinet dat zwart-op-wit zetten”, aldus Vermeulen.

(ANP)

