Werkgevers pleiten voor lagere loonsverhogingen en investering in veerkracht

AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland adviseren cao-onderhandelaars komend jaar rekening te houden met de financiële draagkracht van bedrijven en sectoren. In hun jaarlijkse Arbeidsvoorwaardennota 2026 waarschuwen de werkgeversorganisaties dat de gemiddelde collectieve loongroei de afgelopen jaren uitzonderlijk hoog is geweest.

Verdere stijgingen zouden risico’s voor het verdienvermogen van Nederland met zich meebrengen. “Na jaren van zeer hoge loonkostenstijging is het nu echt tijd om de toekomst centraal te stellen en daar roepen we vakbonden toe op”, schrijven de organisaties.

Volgens de nota is de Nederlandse loongroei met 3,9 procent in 2025 opnieuw de hoogste van Europa, terwijl de productiviteitsontwikkeling achterblijft. Hoge loonkosten maken het land minder aantrekkelijk voor investeringen en hebben al geleid tot bedrijfssluitingen in de industrie en chemiesector. In het MKB staat de winstgevendheid onder druk, en in steeds meer bedrijven vinden reorganisaties plaats.

De werkgevers pleiten daarom voor een breder perspectief binnen cao’s, waarin ook investeringen in scholing en arbeidsproductiviteit centraal staan. “Het is veel beter voor het toekomstperspectief van vakbondsleden dan alleen een hoger salaris”, stellen zij. Scholing, efficiënter werk organiseren en arbeidsbesparende technologieën moeten bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en concurrentiekracht van bedrijven.

Daarnaast merken AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland op dat de door inflatie veroorzaakte koopkrachtdaling grotendeels is hersteld, waardoor het argument voor extra loonstijgingen volgens hen afneemt. De nota benadrukt dat passende loonafspraken essentieel zijn om welvaartsverlies en verzwakking van de internationale concurrentiepositie te voorkomen.

Arbeidsvoorwaardennota