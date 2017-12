Geen Europese aanpak ZZP-problematiek

De Europese Commissie gaat voorlopig niets doen om de positie van ZZP’ers op Europees niveau te verbeteren. Dat blijkt uit een voorstel dat Eurocommissaris Marianne Thyssen van sociale zaken heeft gedaan om flexwerkers arbeidsrechtelijk beter te beschermen.

De nieuwe richtlijn, die nog moet worden goedgekeurd door de lidstaten en Europees Parlement, moet werknemers met flexibele en afwijkende contracten beter beschermen tegen misbruik. Het gaat onder meer om huishoudelijk personeel en platformwerkers. Ook het recht op informatie over de aard van het werk en andere voorwaarden zou beter worden vastgelegd.

Werkrooster

Voor de Nederlandse situatie is vooral van belang dat oproepkrachten en mensen met een nul-urencontract duidelijkheid moeten krijgen over hun werkrooster en het aantal uren dat ze worden ingezet. Nu horen ze dat vaak pas op de dag zelf.

Concurrentiebeding

Thyssen wil ook af van concurrentiebedingen voor dit soort eenvoudige arbeid. Steeds meer werknemers moeten verschillende deeltijdbanen aannemen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan is het belachelijk om dat via een concurrentiebeding te verbieden, vindt ze.

Overheidsregelingen

Thyssen heeft aangekondigd dat ze in 2018 met een ander richtlijnvoorstel komt waarin de positie van ZZP’ers in de sociale zekerheid wel wordt verbeterd. Dat gaat om overheidsregelingen, waar de EU meer over heeft te zeggen dan over arbeidscontracten.

Op het ogenblik hebben ongeveer 200 miljoen mensen in de EU een vaste baan. In 2016 had een op de vier arbeidscontracten betrekking op atypisch werk, van de klassieke deeltijdbaan tot en met de oproepkracht.

