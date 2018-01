Ontdekkracht van klein naar middelgroot door fusie

Ontdekkracht Accountants en Adviseurs, Louer Accountancy en Van der Aa & Belderok Accountants gaan in Goirle samen verder onder de naam Ontdekkracht Accountants en Adviseurs. Het kantoor zal worden geleid door Marlou van Hoek, Ronald Louer en Olaf van Hoek.

Door de fusie maken de Brabantse kantoren een sprong van klein naar middelgroot. ‘We zijn daardoor interessanter voor zowel cliënten als personeel. Als full service kantoor hebben we de beschikking over accountants (RA en AA) en fiscalisten. De continuïteit is beter gewaarborgd’, aldus Olaf van Hoek.