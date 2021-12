Flynth wil Accon avm overnemen, gesprekken zijn al drie weken gaande

Flynth en Accon avm zijn in overnamegesprekken verwikkeld. De nummers zes en tien van de Accountancy Vanmorgen Top 50 laten dat in een gezamenlijk persbericht weten. Flynth stelt dat ‘een mogelijke overname van Accon avm in haar strategie en ambities’ past.

Accon avm stuurt blijkens zijn vandaag gedeponeerde jaarverslag aan op een monsterverbond met een ‘andere accountantsorganisatie’. Dat dat Flynth moet zijn, blijkt nu.

Consolidatie

Een fusiebedrijf zou goed zijn voor een omzet van 223 miljoen euro en 2.150 medewerkers. Het bedrijf zou een stevige positie innemen als nummer 6 in de Accountancy Vanmorgen Top 50, ingeklemd tussen de eeuwige nummer 5, BDO, die bijna 100 miljoen euro meer omzet draait, en de sterk groeiende nummer 7, Mazars, die ongeveer 100 miljoen euro minder omzet genereert. Het succes van het fusiebedrijf is sterk afhankelijk van de vorm waarin de overname plaatsvindt (een activa-transactie of een overname met schulden), de onderhandelingspositie van de banken en de afwikkeling van de financiële verplichtingen van Accon avm.

Volgens het persbericht sluiten ‘het landelijke netwerk van locaties in Nederland’ van beide kantoren goed op elkaar aan. Accon avm en Flynth richten zich op voor ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en hebben een sterke positie in de agrarische sector.

Gesprekken sinds begin december

De mogelijke overname van Accon door Flynth is op dit moment in onderzoek en onderwerp van eerder genoemde onderhandelingen. Theo de Vries liet aan Accountancy Vanmorgen ontvallen dat de gesprekken tussen Flynth en Accon avm inmiddels drie weken aan de gang zijn. Het genoemde ; onderzoek en de onderhandelingen’ zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond. Flynth onthield zich van commentaar.