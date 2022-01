Moore-bestuurders Michael Bick en Olaf ten Hoopen: ‘We willen gezamenlijk een top-10-speler worden’

Sinds afgelopen week voeren accountantskantoren DRV en mth de naam van hun internationale netwerk Moore. Deze steeds inniger samenwerking zal uitmonden in een landelijk top-10-kantoor genaamd Moore Nederland, onthullen bestuurders Michael Bick en Olaf ten Hoopen tegen Accountancy Vanmorgen. ‘Maar we hebben geen haast.’

Michael Bick en Olaf ten Hoopen maakten vrijdag bekend dat hun beider accountantskantoren hun merknamen op elkaar afstemmen. Voortaan heten ze respectievelijk Moore DRV en Moore MTH. Samen zijn ze goed voor de achtste plek in de Accountancy Vanmorgen Top 50, maar is dit ook daadwerkelijk een voorbode voor een fusie? Wat zijn de concrete plannen? En hoe kijken ze aan tegen hun Belgische Moore-collega, die deels eigendom is van investeringsmaatschappij Waterland? Accountancy Vanmorgen sprak met Bick en Ten Hoopen, die eerder in het zakenmagazine Management Team met een gezamenlijk interviewportret voorsorteerden op de innige samenwerking.

Hoe is jullie samenwerking ontstaan?

Bick: ‘We zijn meer naar elkaar toegegroeid, omdat we van vier leden in het Moore-netwerk naar twee zijn teruggegaan. Accountantskantoor EDO, dat ook lid was, is in 2017 in RSM opgegaan. En Witlox van den Boomen is inmiddels met HLB Van Daal samengegaan waar het nu natuurlijk onderdeel is van het mondiale netwerk HLB International. Nu wij tweeën zijn overgebleven in het Moore-netwerk is een betere samenwerking het logische gevolg.’

Ten Hoopen: ‘Bovendien, de spreiding van onze beide kantoren is goed. We zijn allebei in gemeenten actief waar we marktleider kunnen zijn. In onze regio’s kun je als ondernemer niet om ons heen. Ook hebben we een gedeelde geschiedenis. Onze oprichters, de heren Marinus Meeuwsen, die met mijn vader Ger ten Hoopen het kantoor oprichtte, evenals Anthonie de Roo die aan de wieg van DRV staat, waren in de oorlog actief in het verzet. Beide heren komen oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen. En we zijn beide een kantoor dat zich richt op het ondernemende midden- en kleinbedrijf.’

Eerder, in het magazine Management Team, gaven jullie aan dat de organisaties van DRV en mth cultureel sterk bij elkaar passen. Waar blijkt dat uit?

Bick: ‘Een van de eigenschappen die onze beide kantoren delen, is dat we ons bedrijfsresultaat liever steken in innovatie, dan in dividend. Daarom gaan we samen investeren in ICT, en in een gezamenlijke arbeidsmarktpropositie. We delen inmiddels al een compliance-officer, Arnout van Kempen. We vinden allebei dat winstmaximalisatie niet het doel is van een accountantskantoor. Klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en kwaliteit – dat zijn de factoren waar wij ons op richten. En op die factoren is onze score hoog.’

Ten Hoopen: ‘Continuïteit hoort bij onze gedeelde cultuur. Toen onze oprichter Meeuwsen naar Kenia vertrok, liet hij zijn vermogen in mth. Mijn vader, zijn compagnon, wilde namelijk investeren in uitbreiding. Die geest houd je vast in je organisatiecultuur. Dat blijkt ook uit onze scores in de recente MT1000. Het was een mooi mazzeltje dat we dezelfde score kregen op klanttevredenheid.’

Bick: ‘Nou, mazzeltje? Daar werken we hard aan! Onze focus op ondernemers en onze no-nonsense-aanpak geven vertrouwen voor andere accountantskantoren die zich wensen aan te sluiten bij ons, zoals recent het kantoor in Noordwijk dat zich bij Moore MTH aansloot.’

Kunt u de overnamepropositie van Moore MTH en Moore DRV schetsen?

Ten Hoopen: ‘Kantoren die zich bij Moore MTH aansluiten, zijn vaak partners met een opvolgingsproblematiek. Bij de recente overname van Van Duyn Van der Geer in Noordwijk zijn twee collega’s van dat kantoor partner geworden bij ons. In de praktijk is het dan ook vaak een uitruil van aandelen.’

Bick: ‘Overnamekandidaten in onze markt zijn vaak kantoren van vennoten die nu of binnen 3 jaar uittreden. Zo’n termijn van enkele jaren is prettig, omdat je in de overloopperiode allemaal een belang hebt bij de continuïteit van de praktijk.’

Ten Hoopen: ‘De opvolgingsproblematiek is groot. Jongere partners worden vaak gezocht om oudere vennoten uit te kopen. Dat is niet het beste motief. Daarom kijken wij bij overnames vooral naar de inhoudelijke match.’

Bick: ‘Belangrijk bij dergelijke overnames is dat alle organisatorische processen bij klanten onbelemmerd voortgang vinden. Daarnaast willen wij altijd autonoom blijven groeien.’

Gaan Moore DRV en Moore MTH op termijn zelf fuseren?

Bick: ‘Vast wel. Ooit. Onze horizon is niet morgen maar overmorgen. Op dit moment kiezen we ervoor de naam Moore te gaan dragen. Daarmee onderstrepen we onze internationale ambitie. Voor MTH is de stap groter, want zij nemen ook de Moore-huisstijl over. Wij hebben die huisstijl al eerder omarmd.’

Ten Hoopen: ‘De laatste rebranding van mth dateert van 2017 Onze slogan was voor die tijd: Een goed gevoel. Een nogal zacht motto, met zachte waarden, waarbij zachte kleuren pasten. Nu we de Moore-kleuren overnemen, verschuift ons imago verder naar dat van een held.’

Bick: ‘Heldendom – dat past beter bij hoe wij onszelf zien.’

Ten Hoopen: ‘Onze zorgende kant is nog steeds overheersend. Presteren, succes, ambitie zijn de zaken waar onze klanten zich meer in herkennen – en onze medewerkers tegenwoordig ook steeds meer. Daarbij hoort ook trots over onze prestatie in de MT1000. Het primaire sentiment bij mth is nu nog: Goh, hoe is het mogelijk? Dat ze ons kennen! We mogen wel wat zelfverzekerder worden.’

In België draagt het ene accountantskantoor dat bij het Moore-netwerk is aangesloten de naam Moore Belgium. Investeringsmaatschappij Waterland Participaties heeft sinds 2020 een belang in dat kantoor. Hebben jullie contact gehad met Waterland over een toekomstige investering in de Nederlandse Moore-kantoren?

Ten Hoopen: ‘Nee, wij hebben geen contact gehad met Waterland. We hebben ons wel verdiept in de situatie bij Moore Belgium, omdat het voor ons interessant is te weten hoe dat is geregeld. Je moet weten dat bij Moore Belgium één familie, de familie Verschelden, het kantoor beheerde. Bij een kantoor waar één aandeelhouder zo bepalend is, kan zo’n investering door een investeringsmaatschappij een manier zijn om de groei te versnellen.’

Bick: ‘Dat maakt de stap voor de familie Verschelden logischer dan het voor ons zou zijn. Wij hebben afzonderlijk van elkaar ons in de situatie verdiept. En de conclusie was dezelfde: een private-equity-investering past niet bij onze kantoren. Wij groeien liever stap voor stap. Private equity voegt daaraan niets toe.’

Ten Hoopen: ‘In de praktijk zou er bij zo’n investering door een private-equitypartij een uitkoop van een aantal partners moeten plaatsvinden. De nadelige consequenties voor de betrokkenheid van die uitgekochte partners zijn reëel. Bovendien volgt op een investering door private equity een vervolguitkoop. Daar kijken we niet naar uit.’

Bick: ‘En er zou meer management komen, minder ondernemerschap, een objectivering van prestaties en KPI’s. Dat alles zou de cultuur drastisch veranderen.’

Hoe zien Moore DRV en Moore MTH er over vijf tot tien jaar uit?

Bick: ‘Wij willen gezamenlijk een top-10-speler worden. Ik begrijp dat buitenstaanders het logisch zouden vinden als we nu al samengaan, maar in de praktijk is er geen noodzaak. Als onze samenwerking steeds beter verloopt en we groeien, dan komen we elkaar steeds vaker tegen. Dan wordt een fusie vanzelf een logische vervolgstap.’

Ten Hoopen: ‘Er is nog voldoende ruimte voor groei. We hebben nog geografische gaten, in Groningen, in Twente, Noord-Holland, Arnhem-Nijmegen, Oost-Brabant en Limburg.’

Bick: ‘Als het zo ver komt, dat we samengaan, dan zullen we Moore Nederland heten.’

Ten Hoopen: ‘Mijn vader zei altijd: de tijd zal het leren. En dat is precies hoe we dit proces aanpakken.’