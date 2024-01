Fusie Moore MTH en KroeseWevers afgerond

De fusie tussen Moore MTH en KroeseWevers en de aansluiting van UNP is succesvol afgerond. De bedrijven gaan vanaf nu verder als Moore MKW. De combinatie is goed voor een top 10-notering in de AV-Top 50.

Moore MTH en KroeseWevers kondigden de fusie in het najaar van 2022 aan. Moore MTH is goed voor een jaaromzet van 48,7 miljoen euro, KroeseWevers boekte in 2022 een omzet van 43,5 miljoen euro. Gezamenlijk komen ze met ruim 92 miljoen uit op de tiende plaats in de AV-Top 50, voor Grant Thornton. Inclusief het vorig jaar overgenomen UNP uit Assen reikt de omzet tot meer dan 100 miljoen euro.

Behoud van talent in de regio’s

‘Door de fusie kunnen we voor klanten de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. Daarnaast versterken wij onze internationale positie dankzij ons netwerk Moore Global. Hierdoor staan we in verbinding met 30.000 specialisten in meer dan 110 landen’, zegt directievoorzitter Eric Hutten (rechts op de foto). Moore MKW denkt door de samenvoeging beter proactief te kunnen inspelen op digitalisering, innovaties en duurzaamheid. Het bedrijf telt 19 bezoekerslocaties, verspreid over de regio’s boven de rivieren. ‘Wij investeren in regionale initiatieven om zo maatschappelijke impact te maken. Hierbij hebben wij aandacht voor behoud van talent in de regio’s’, aldus Ton Rakké, lid dagelijks bestuur Moore MKW (links op de foto).

De fusiepartners hebben afgelopen jaar gewerkt aan de inrichting van de gezamenlijke organisatie. ‘Het was een megaklus. In november hebben we dit met een geweldig fusiefeest samen gevierd. Ook is er veel aandacht besteed aan de organisatiecultuur.’ Vicevoorzitter Olaf ten Hoopen (midden): ‘We hebben samen met onze medewerkers gewerkt aan één nieuwe gezamenlijke cultuur. Hier zijn onze kernwaarden uit ontstaan: teamwork, plezier, balans, persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit. Dit vormt de fundering voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe wij onze missie willen bereiken.’

Oprichters komen terug in naam

Een de fusie is een naamsbekendheidscampagne gekoppeld waarin de werkgeversbelofte ‘Omdat geluk telt’ centraal staat. De letters MKW staan voor Marinus Meeuwsen, Wim Kroese en Ben Wevers, de oprichters van de bedrijven die het nieuwe Moore MKW vormen.