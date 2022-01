DRV wordt Moore DRV, mth wordt Moore MTH

DRV en mth gaan Moore in hun bedrijfsnaam voeren en heten voortaan Moore DRV en Moore MTH. Beide accountantskantoren willen in innige samenwerking, als zelfstandige ondernemingen, de marktpositie van het wereldwijde accountantsnetwerk Moore in Nederland verstevigen.

DRV en mth staan in de Accountancy Vanmorgen Top 50 respectievelijk op de 14e en 18e positie. De kantoren hebben geen concrete plannen om te fuseren, maar directievoorzitters Michael Bick van DRV en Olaf ten Hoopen van mth kondigden eerder al in het zakentijdschrift Management Team aan intensiever te gaan samenwerken. Inmiddels zijn ook de logo’s op elkaar afgestemd. DRV voerde al langer het enveloppevormige embleem van het internationale accountantskantorennetwerk Moore voerde; mth heeft hetzelfde logo en de bijbehorende bedrijfskkleurstelling van Moore overgenomen. Dat blijkt in het meest recent geopende Amsterdamse kantoor van Moore MTH, waar de nieuwe naam met het envelopje al op de gevel prijkt.

Moore goed voor plek 8 in de AV-Top50

Pro forma zou de opgetelde omzet van Moore DRV en Moore MTH 120 miljoen euro bedragen – wat goed is voor een 8e positie in de AV-Top 50, pal onder Mazars, ruimschoots boven Baker Tilly. Opgeteld hebben ze meer dan 1.100 mensen in dienst, die in een netwerk van 24 vestigingen werken. Beide kantoren richten zich op MKB-ondernemingen, familiebedrijven en ondernemingen die door de eigenaar zelf worden geleid. Als onderdeel van het Moore-netwerk, willen beide kantoren deze bedrijven, die in toenemende mate in het buitenland ondernemen, beter kunnen bedienen. In hun gezamenlijke persbericht melden Moore DRV en Moore MTH: ‘Met steeds meer complexe en brede adviesvraagstukken doen zij een ander beroep op hun accountancy-organisaties dan voorheen. Daarom hebben beide partijen hun dienstverlening de afgelopen jaren uitgebreid en versterkt, zowel in audit als advisering, consultancy en internationale begeleiding. Daarnaast is flink geïnvesteerd in het bouwen van relaties binnen het internationale netwerk zodat ondernemen in of vanuit het buitenland goed kan worden begeleid. Door de naamswijziging wordt in de Nederlandse markt duidelijker wat beide kantoren voor ondernemers kunnen betekenen.’

Arbeidsmarktpropositie

Een andere afweging om de naam Moore te gaan voeren, is personeelswerving, meldt het persbericht. ‘Het maakt accountants en belastingadviseurs sneller duidelijk dat er internationale carrièremogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen beide kantoren, met kansen voor werken en ontwikkelen in geheel Nederland. Het toont de ambitie van beide organisaties en hun streven naar groei.’

Samen innoveren

Moore DRV en Moore MTH maakten eerder bekend te gaan samenwerken op een aantal andere terreinen zoals de werkwijze, kwaliteit en innovatie. Met de gezamenlijke merknaam kunnen beide kantoren nadrukkelijker laten zien wat de samenwerking aan innovaties oplevert. Beiden benadrukten het uiteindelijke doel van samenwerken: het behoud van de hoge klanttevredenheid, waarop beide organisaties zeer hoog scoren, zo meldde Management Team in de meest recente MT1000 van afgelopen jaar.

Moore Global

Moore Global is een wereldwijd accountancy- en adviesnetwerk van 260 onafhankelijke kantoren met ruim 30.000 medewerkers en vestigingen in 110 landen. Het hoofdkantoor zit in Londen en de CEO is Anton Colella. Bestuursvoorzitters Olaf ten Hoopen van Moore MTH en Michael Bick van Moore DRV zijn beide vertegenwoordigd in de European Regional Council. Michael Bick is bovendien lid van de Global Board. Volgens het persbericht wil Moore Global ‘het meest gerespecteerde netwerk in de wereld zijn, gebouwd op menselijke relaties en hoge kwaliteitsstandaarden’.