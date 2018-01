Steinhoff zet na bestuurders ook vliegtuig aan de kant

Na drie topbestuurders zet de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff nu ook een prijzig privévliegtuig aan de kant. Steinhoff gaat over tot het verkopen van bezittingen om de kas te vullen. De financiële positie van het bedrijf is in het slop geraakt vanwege een boekhoudschandaal waar ook Deloitte Nederland een rol in heeft.

Steinhoff is het bedrijf achter grote ketens als het Amerikaanse Matress Firm en het Britse Poundland. Begin december werd bekend dat de jaarcijfers over 2016 moesten worden herzien. Later bleek dat ook de 2015-cijfers onregelmatigheden bevatten. De AFM is een onderzoek gestart naar de rol van Deloitte Nederland, die sinds 2016 de controlerend accountant is van Steinhoff.

Koers gekelderd

Door de ophef is de beurskoers van het bedrijf (genoteerd in Frankfurt en Johannesburg) met 80% gekelderd. CEO Markus Jooste en bestuursvoorzitter Christo Wiese moesten het veld ruimen. Afgelopen week voegde financieel directeur Ben La Grange zich bij dat duo. Hij is vervangen door Philip Dieperink, die CFO was voor de Britse tak van Steinhoff. Verder wordt er gezocht naar een zogeheten Chief Restructuring Officer die orde op zaken moet stellen met betrekking tot de schuldenlast.

Vliegtuig en paarden in de verkoop

Steinhoff is in gesprek met een potentiële koper van een Gulfstream-privévliegtuig dat voorheen topbestuurders rondvloog. Het luxe vervoermiddel kostte bij aanschaf vorig jaar zo’n 25 miljoen dollar. Steinhoff zegt volgens persagentschap Bloomberg met de verkoop “significante kortetermijnliquiditeit” te willen genereren. Het haalde eerder ruim € 300 miljoen op door de verkoop van een belang in investeringsmaatschappij PSG Group. Een van de grootste winkelvestigingen van het meubelmerk Leiner in Wenen zou zijn verkocht aan de Oostenrijkse vastgoedmagnaat Rene Benko.

Het bedrijf praat nog met banken en andere financiers over een kapitaalversterking. “De groep heeft op het operationele vlak een zekere mate van stabilisatie bereikt, maar voor sommige bedrijfsonderdelen is op de korte termijn een significante versterking van de liquiditeit nodig”, laat Steinhoff weten in een persbericht.

Het bedrijf verloor ruim € 11 miljard aan beurswaarde. Daarmee is vooral de grootste aandeelhouder Christo Wiese geraakt: de waarde van zijn belang is volgens Bloomberg gehalveerd tot zo’n € 2 miljard. De vertrokken CEO Jooste heeft renpaarden moeten verkopen.