Ex-topman Steinhoff krijgt megaboete om boekhoudfraude

De financiële waakhond van Zuid-Afrika heeft de voormalige topman van het meubelconcern Steinhoff, Markus Jooste, een boete van omgerekend 23,3 miljoen euro opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige boekhoudfraude. De voormalige CFO Dirk Schreiber kreeg vorig jaar in Duitsland al 3,5 jaar cel opgelegd.

Steinhoff, dat een vennootschap naar Nederlands recht is en zijn statutaire hoofdvestiging in Amsterdam had, maakte zes jaar geleden onregelmatigheden in de boeken bekend. Het management poetste jarenlang tegenvallers weg met verzonnen orders en een opgeblazen vermogen. Het winkelimperium stortte door de miljardenfraude in. Dirk Schreiber, de voormalig financieel directeur van het Zuid-Afrikaanse conglomeraat, werd afgelopen augustus door de rechtbank in het Duitse Oldenburg veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf vanwege boekhoudovertredingen en hulp bij kredietfraude. Daarvan moet hij tweeënhalfjaar uitzitten. Hij kreeg een jaar strafvermindering omdat het onderzoek te lang duurde, besliste de rechtbank. Behalve Schreiber veroordeelde de rechtbank ook oud-directeur Siegmar Schmidt. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

Snel betalen

De Zuid-Afrikaanse beurswaakhond FSCA rondde onlangs een groot onderzoek af naar de fraude. ‘Uit het onderzoek blijkt dat Jooste en Dirk Schreiber onjuiste, misleidende of bedrieglijke verklaringen over Steinhoff International Holdings Limited en Steinhoff International Holdings NV hebben afgelegd of gepubliceerd, waarvan ze wisten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat ze onjuist, misleidend of bedrieglijk waren,’ laat de FSCA weten. De boete van omgerekend ruim 23 miljoen euro moet voor 19 april worden betaald. De verwachting is dat Jooste zijn straf juridisch zal aanvechten.

Gevolgen voor Deloitte

De zaak had een paar jaar geleden consequenties voor de Nederlandse vestiging van Deloitte. Dat kantoor controleerde sinds 2016 de jaarrekening van Steinhoff en gaf het meubelbedrijf over het boekjaar 2015-2016 een goedkeurende verklaring. Het management van Steinhoff kwam vanwege het boekhoudschandaal op 13 december 2017 tot de conclusie dat de jaarrekening van 2016 niet langer voldeed aan de eisen van de Nederlandse wetgeving. Daarop trok Deloitte de toestemming om gebruik te maken van de controleverklaring van het kantoor in. De publicatie van de jaarrekening over 2016-2017 werd uitgesteld. De beleggers en Deloitte troffen uiteindelijk een schikking, werd vorig jaar bekend. Eerder dit jaar bleek het om €70,34 miljoen compensatie te gaan.

Accountantskamer

In juli 2021 werd een voormalige Deloitte-accountant door de Accountantskamer voor drie maanden doorgehaald. De tuchtzaak was aangespannen door de AFM. Deloitte noemde de uitspraak destijds ‘teleurstellend’. Het kantoor vond dat de Accountantskamer op geen enkele manier rekening had gehouden met de zeer complexe controle en ook niet met het feit dat de accountant van Deloitte de managementfraude onder zeer moeilijke omstandigheden had ontdekt. Ook zou de Accountantskamer geen rekening hebben gehouden met het feit dat de accountant van Deloitte bewust was misleid, zowel door het management van Steinhoff als door de verantwoordelijk accountant (component auditor, geen Deloitte) van het Europese groepsonderdeel van Steinhoff.

In stukken verkocht

Steinhoff wordt in stukken verkocht om de schuld van ruim €10 mrd af te lossen. Volgens de schuldeisers, die een waardering lieten maken, is de opbrengst van alle activa €8 mrd. Aandeelhouders blijven bij die opbrengst met lege handen achter, zo meldde het Financieele Dagblad in augustus 2023.