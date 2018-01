Overzicht proceskosten per 2018

Incassopraktijk E-Legal heeft een overzicht samengesteld van alle proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep per 01-01-2018.

Het overzicht bevat in totaal meer dan 150 verschillende tarieven. Behalve de laatste tarieven bevat het overzicht ook verwijzingen naar de bronnen op rechtspraak.nl en naar de relevante aanbevelingen van het LOVCK. Het betreft griffierechten sector kanton; griffierechten sector civiel; griffierechten gerechtshoven, deurwaarderskosten (BTAG), gemachtigdensalaris (sector kanton); liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven); nasalaris en nakosten. Verder zijn in het overzicht, dat via een download te verkrijgen is, voor de volledigheid ook de wettelijke rente en incassokosten opgenomen.