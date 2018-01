Vermogensrendementsheffing was in 2014 te hoog

Het Amsterdamse gerechtshof bepaalt in een uitspraak in hoger beroep tegen de vermogensrendementsheffing dat die heffing in 2014 te hoog is geweest, meldt het FD.

De vermogensrendementsheffing op basis van een verondersteld rendement van 4% leidde in 2014 tot een buitensporige last voor individuele burgers, oordelen de rechters in de zaak. Met de heffing van 1,2% op vermogen droegen burgers volgens het hof al meer dan genoeg bij aan de schatkist. De heffing stond, afgemeten aan het feitelijk behaalde rendement dat jaar en voorgaande jaren, niet in verhouding met het belang van de staat om voldoende belasting te innen.

De omstreden heffing is vanaf 1 januari 2017 al aangepast. Het hof spreekt niet uit of die aanpassing voldoende is. Uit de uitspraak volgen ook geen maatregelen. Het is naar het oordeel van de rechters niet aan het hof om schade die individuele burgers hebben geleden te herstellen.