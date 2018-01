PERSONALIA: Deloitte-kopstuk Roger Dassen naar ASML

Voormalig bestuurder van Deloitte Nederland Roger Dassen wordt de nieuwe CFO van chipmachinemaker ASML. Hij volgt de Duitser Wolfgang Nickl op.Chipmachinemaker ASML wordt binnenkort geleid door twee Deloitte-accountants en een technisch genie. Dat nieuws heeft het het concern woensdag verspreid via een persbericht.

Dassen (52) zal bij ASML de bestuurstafel delen met een andere ex-Deloitte-accountant, Peter Wennink, en met technisch hoofd Martin van de Brink. Wennink was in een vorig leven bij Deloitte expert op het gebied van de halfgeleiderindustrie. Hij was van 1999 tot 2013 de CFO van ASML. Dassen treedt op 1 juni aan bij ASML. Nu is hij wereldwijd vice-voorzitter van datzelfde accountants- en adviesbureau en gestationeerd in New York. Hij is er onder meer verantwoordelijk voor risicobeleid en regelgeving. Wennink prijst in het persbericht zowel de diepe financiële expertise van Dassen als zijn brede managementervaring. Het Veldhovense hightechbedrijf liet woensdag weten dat het in het vierde kwartaal van 2017 tegen de verwachtingen in meer omzet behaald dan in de voorgaande periode.

Ahold

Dassen hield een rechte rug toen hij eind 2002 weigerde de jaarcijfers van Ahold goed te keuren, ondanks druk van de bedrijfstop. Stafmedewerkers hadden hem verteld over boekhoudfraude door de bedrijfstop, die informatie achterhield waardoor de omzet van het supermarktconcern veel hoger leek dan was gerapporteerd. Ahold’s strategie was destijds gericht op continue groei van omzet en bedrijfsresultaat. Dassens voorgangers als accountant hadden verzuimd onderzoek te doen naar de consolidatiemethoden van het supermarktconcern. Dassen werd door claimstichtingen en de VEB voor de tuchtrechter gedaagd, maar telkens vrijgesproken van blaam.

