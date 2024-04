Personalia | Baker Tilly benoemt Steven van ‘t Ende tot partner

Steven van ‘t Ende is per 1 april 2024 benoemd tot partner Audit bij Baker Tilly vestiging Den Haag. Hij was Director Audit Private Sector bij Deloitte, waar hij zijn loopbaan in 2005 startte.

Bij Baker Tilly gaat Van ‘t Ende zich volledig richten op de controle en dienstverlening aan groot MKB. Steven van ’t Ende studeerde in 2011 af in Accounting & Control aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en rondde daar ook de Postdoctorale opleiding tot registeraccountant af.

Steven van ’t Ende: “Ik zie ernaar uit om bij Baker Tilly aan de slag te gaan. Ik krijg daar de vrijheid om een ondernemende rol op te pakken en er te zijn voor de klant. De pragmatische inborst van Baker Tilly spreekt me enorm aan en past ook het beste bij het MKB-segment waar ik me graag in begeef.“

‘Zijn ondernemersgeest en focus op de klantbehoefte passen uitstekend op de werkwijze van Baker Tilly’, licht het accountantskantoor toe. Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “Wij zij blij dat Steven Baker Tilly komt versterken. Hij brengt zeer relevante kennis en ervaring mee en ik verwacht dat hij uitstekend in ons team past. Namens alle collega’s bij Baker Tilly heet ik hem van harte welkom en ik wens hem veel succes.”

