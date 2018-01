Kamervragen VVD over vermogensrendementsheffing 

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) heeft staatssecretaris Snel van Financiën gevraagd welke consequenties hij verwacht als een recente uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof standhoudt. In hoger beroep bepaalde het hof onlangs dat de vermogensrendementsheffing in 2014 te hoog is geweest.

Op basis van een verondersteld rendement van 4% leidde die heffing in 2014 tot een buitensporige last voor individuele burgers, oordeelden de rechters. Afgemeten aan het feitelijk behaalde rendement dat jaar en voorgaande jaren stond de heffing niet in verhouding met het belang van de staat om voldoende belasting te innen, oordeelde het hof. De VVD heeft nu schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Fair balance

Uit de uitspraak volgen ook geen maatregelen. Lodders wil nu van de staatssecretaris weten wat zijn reactie is op de uitspraak dat de huidige heffing strijdig zou kunnen zijn met het principe van fair balance en wat de consequenties zouden kunnen zijn als de uitspraak definitief wordt.

Maatregel

De omstreden heffing is vanaf 1 januari 2017 al aangepast. Het hof spreekt niet uit of die aanpassing voldoende is. Lodders vraagt zich af of de hervormingen van box 3 in de laatste jaren voldoende soelaas bieden om aan de uitspraak te voldoen. Ook wil de VVD weten of de in het regeerakkoord afgesproken overstap naar een heffing gebaseerd op reëel rendement voor meer fair balance zorgt. De partij vraagt zich af wanneer het kabinet van plan is de overstap in gang te zetten en hoe de onderzoeken hiernaar vorderen.