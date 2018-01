PERSONALIA: Jorissen en Jorissen en Bouwer starten Archipel Tax Advice

Twee fiscalisten en een jurist, waarvan twee met een Big Four-achtergrond, zijn samen een eigen kantoor gestort: Archipel Tax Advice. Het betreft mr. Cees Jorissen (1959), mr. Pieter-Bastiaan Bouwer (1989) en mr. Bas Jorissen (1989). Hun kantoor bevindt zich in Den Haag.

Cees Jorissen werkte bij Deloitte als partner in de internationale fiscale praktijk, Bouwer en Bas Jorissen werkten op de algemene tax afdelingen van respectievelijk Meijburg & Co en EY. Hun idee is dat afnemers van fiscaal advies ‘toe zijn aan een meer inclusieve manier van werken’ en daarin willen zij voorzien. Archipel werkt met een online portal dat taken, deadlines en correspondentiestromen aanstuurt en doorlopend inzicht biedt in de adviseringswerkzaamheden en bijbehorende urenopbouw. ‘Hierdoor ontvangen de klanten het kwaliteitsadvies dat zij gewend zijn, op een moderne manier die hen in staat stelt de controle te behouden en snel te communiceren met hun adviseurs. Op deze manier introduceert Archipel het door de initiatiefnemers nog ontbrekende ‘internetbankieren van de fiscaliteit.’