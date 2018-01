NBA zoekt AA-leden voor afnemen praktijkopleidingen en -examens

De Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA zoekt nieuwe AA-leden. De is verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleidingen en het afnemen van de praktijkexamens.

De Raad draagt zorg voor de inhoud en borgt de kwaliteit van de praktijkopleidingen en de examens. Ruim 5000 trainees volgen bij hun stagebureau de driejarige praktijkopleiding tot AA of RA.

Kandidaten

Kandidaten zijn bij voorkeur werkzaam in de MKB-praktijk (gemengde- of samenstelpraktijk). Ervaring als docent / en of examinator, dan wel met het begeleiden of coachen van studenten/ trainees is een pré. De Raad komt jaarlijks circa zes keer bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele bijeenkomsten, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de stagebureaus en met de examinatoren. Leden van de Raad ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. Reacties voor 15 februari: Raad voor de Praktijkopleidingen, t.a.v. Jeroen Buchel, j.buchel@nba.nl.