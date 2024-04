Hoogleraren kritisch op voorstel NBA over uitbreiding bevoegdheden

Het plan van NBA-voorzitter Kris Douma om de beroepsorganisatie meer bevoegdheden te geven om eisen te stellen aan accountantskantoren stuit op kritische reacties van hoogleraren Marcel Pheijffer en Jan Bouwens.

NBA-plan

Het FD meldde onlangs dat de NBA bij het ministerie van Financiën heeft aangekaart dat het graag meer bevoegdheden zou krijgen. Toezichthouder AFM zit volgens Douma nu regelmatig ‘op de stoel van beleidsmakers’ door een eigen invulling aan open beroepsnormen te geven. Dat zou voor verwarring zorgen, en daarom leidt het plan van de NBA volgens hem tot duidelijker verhoudingen en een zuiverder scheiding tussen de makers van de regels en de controle op de naleving door de AFM.

Hoogleraren

Het FD heeft nu ook een rondgang gemaakt om te peilen hoe er over het plan wordt gedacht. De AFM liet meteen al blijken er niets in te zien. De grote kantoren wachten met een reactie omdat ze de details van het plan niet kennen. Hoogleraar Accountancy Marcel Pheijffer is ronduit negatief. De invloed van de grote accountantskantoren op de NBA is wat hem betreft nu al te groot en die zou met het nieuwe plan alleen maar toenemen. Regelgeving wordt daardoor vaak afgezwakt, stelt Pheijffer, en de NBA krijgt sowieso al veel kritiek van de buitenwacht over een gebrek aan voortvarendheid. Bovendien speelt de examenfraude ook juist bij die grote kantoren. ‘Dat dossier toont dat zij hebben gefaald. Een grotere rol van hen, via een bijdrage aan NBA-activiteiten, is maatschappelijk bezien niet geloofwaardig.’

Zijn collega-hoogleraar Jan Bouwens vindt het juist goed aan het huidige systeem dat de verantwoordelijk of tekenend partner zich ook echt verantwoordelijk blijft voelen voor de volledige controle. Bovendien bestaat de NBA-achterban voor een groot deel uit accountants die zich niet bezighouden met de wettelijke controle. Door de NBA een grotere rol te geven zouden die leden mede het beleid kunnen bepalen op een terrein waar ze zich helemaal niet mee bezighouden.

