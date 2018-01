VEB gaat scherp letten op toelichting ‘key audit matters’ beursbedrijven

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat dit jaar de ‘key audit matters’, de toelichting op de kernpunten van de controlewerkzaamheden in de uitgebreide controleverklaring bij beursvennootschappen onder de loupe nemen. Dat heeft de VEB aan de acht grote accountantskantoren laten weten in de jaarlijkse Accountantsbrief.

De toelichting op de kernpunten van de controlewerkzaamheden biedt de gebruiker van de jaarrekening een beter bedrijfsspecifiek inzicht, bijvoorbeeld in de risico’s, de waarderingen en de interne controle. Ten aanzien van jaarrekeningposten waar een belangrijk schattingselement in zit, wijst de VEB bijvoorbeeld op goodwill. Ter beoordeling van deze balanspost meent de VEB dat accountants specifiek moeten aangeven waarom de waardering adequaat zou zijn, welke verschillen bij de jaarlijkse impairment test zijn gebleken ten opzichte van de schattingen van het management en welke ondersteunende bronnen (intern en extern) de accountant heeft geraadpleegd.

Europese verordening

Vanaf boekjaar 2017 is de Europese Audit Verordening (‘Verordening’) van kracht. Die Verordening schrijft voor dat ‘indien relevant’ door de accountant ten aanzien van de key audit matters ook ‘belangrijke opmerkingen in verband met die risico’s’ worden vermeld. De VEB verzoekt voor alle key audit matters een dergelijke conclusie/kwalificatie op te nemen. Het feit dat de accountant een thema als key audit matter aanmerkt, moet naar er per definitie toe leiden dat een dergelijke conclusie/kwalificatie wordt vermeld, aldus de beleggersbelangenvereniging. Op die wijze wordt recht gedaan aan de relevantie van de key audit matters voor de controle. Voor de gebruiker van de jaarrekening is volgens de VEB bovendien relevant of de beursvennootschap een key audit matter van het voorgaande jaar – naar het oordeel van de accountant – adequaat heeft geadresseerd (follow-up).

Indien in het huidige boekjaar niet langer sprake is van een key audit matter dan is van belang te vernemen om welke reden(en) dit onderwerp in de meest recente controle niet langer als key audit matter is aangemerkt. Voor de gebruiker van de jaarrekening is bovendien relevant of de beursvennootschap de key audit matter van het voorgaande jaar goed heeft opgepakt, aldus de beleggersvereniging.

Materialiteit

Uit de uitgebreide controleverklaringen bij een aantal beursvennootschappen over boekjaar 2016 bleek dat de accountant een significant hogere materialiteit (op geconsolideerd niveau) hanteerde dan een jaar eerder. Deze aanpassing werd echter in de controleverklaring niet nader toegelicht. ‘Dit roept vragen op over de reden(en) voor die hogere materialiteitsgrens, de risico-inschatting door de accountant en zijn daaruit voortvloeiende controleaanpak. Om een beter inzicht te krijgen in dit cruciale element van de controleaanpak is een nadere toelichting van belang over de aard en aanleiding van verandering in materialiteit en de allocatie van de materialiteit naar divisies en componenten’, aldus de VEB.

Controleverschillen

Geconstateerde controleverschillen (door fouten of fraude) kunnen een indicatie zijn van de kwaliteit van de interne controleomgeving van de onderneming. Voor gebruikers van de jaarrekening is het van groot belang om kennis te kunnen nemen van (de aard en omvang van) de controleverschillen, de impact die dit al dan niet heeft gehad op de jaarrekening en de motivering om geconstateerde verschillen al dan niet aan te passen in de jaarrekening.

Aanwezigheid, ook bij (b)AVA’s

Verder wijst de VEB erop de accountant op grond van de Corporate Governance Code aanwezig dient te zijn bij de AvA waar de vaststelling van de jaarrekening is geagendeerd. De VEB ziet graag dat de accountant ook aanwezig is bij (b)AvA’s waarin gesproken wordt over (andere) financiële informatie waarbij de accountant betrokken is. Daarnaast dient de accountant aanwezig te zijn bij de AvA waarin hij als accountant wordt benoemd om vragen van de aandeelhouders te beantwoorden.

Benoeming

Op grond van Verordening bevat het voorstel aan de AvA voor de benoeming van de controlerend accountant de aanbeveling en de voorkeur van het voordragende orgaan (meestal is dit het auditcomité). De Verordening bepaalt dat de aanbeveling gemotiveerd is en tenminste twee keuzemogelijkheden bevat. Worden deze voorschriften niet gevolgd, dan betekent dit dat de benoeming van de accountant nietig is. De VEB zal de accountant op voornoemde punten bevragen tijden de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De VEB verlangt verder een actieve rol van accountants bij persberichten van de onderneming over financiële verslaggeving en andere financiële berichten die onderneming uitbrengt. De controlerend accountant moet ook kritisch kijken naar de interne-controleomgeving van de klant en zich uitspreken over geconstateerde controleverschillen.