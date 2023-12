Beleggers: accountant moet eigen geluid laten horen op aandeelhoudersvergadering

Ook al hebben accountants komend jaar de plicht om meer openheid te geven op aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven, beleggersvereniging VEB vindt dat de NBA-handreiking op dat gebied nog niet ver genoeg gaat. ‘Accountants moeten in hun publiek-maatschappelijke als poortwachter een duidelijk eigen geluid laten horen.’

De beleggersvereniging schrijft dat in de jaarlijkse accountantsbrief, die is gestuurd aan de NBA. ‘De tijd dat een accountant tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava) letter voor letter de tekst van de controleverklaring opdreunde, is echt voorbij. Beleggers hebben namelijk hogere verwachtingen. Zij willen dat de accountant het ava-podium benut om een duidelijker en unieker verhaal te vertellen’, zo legt de VEB de lat voor 2024 wat hoger. ‘Een meer zichtbare rol van accountants tijdens aandeelhoudersvergaderingen is al langer een nadrukkelijk verlangen van beleggers. Afgelopen jaren klonk al meermaals een oproep daartoe aan de beroepsgroep. De reden hiervoor is de wens van beleggers om meer te weten te komen over wat de accountant tijdens de jaarcijfercontrole precies heeft gezien. Het delen van de observaties en bevindingen van de accountant rond de key audit matters en rond thema’s als fraude, continuïteit, corruptie en klimaatrisico’s is echter nog nauwelijks aan de orde. Dat moet dringend veranderen.’

Handreiking

De vereniging voelt zich gesteund door de eerder dit jaar gepresenteerde NBA-handreiking over het optreden van accountants tijdens de ava. ‘Vanaf de komende ava-cyclus – in het voorjaar van 2024 – zijn die opgefriste richtsnoeren van kracht. Net als beleggers wil ook de NBA dat accountants meer de dialoog aangaan met aandeelhouders over hun bevindingen.’

De NBA kwam dit voorjaar met een geactualiseerde Handreiking 1118, die de accountant voortaan verplicht zich bij de aandeelhoudersvergadering ook uit te spreken over zaken als de cultuur bij een onderneming of frauderisico’s. Dat leverde eerder al een goedkeurende reactie op van Eumedion. Maar bedrijven zijn er zelf niet zo gelukkig mee. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) waren er kritisch over en vinden onder meer dat de accountant zo te veel op de stoel van bestuurders en commissarissen gaat zitten.

Nog te veel meeplooien

Maar de VEB wil dat externe accountants de in NBA Handreiking 1118 opgenomen richtlijnen

maximaal gaan volgen en meer: ‘De VEB verwacht dat de externe accountant zijn rol pakt en de regie neemt. Meer dan nu nog in de praktijk waarneembaar is en de handreiking expliciteert. Het voorafgaand aan de AvA vragen om toestemming van het bestuur en de raad van commissarissen van de gecontroleerde entiteit beknot de externe accountant te zeer en is bovendien niet te verenigen met zijn onafhankelijke positie. Wij blijven derhalve hameren op een proactieve en assertieve opstelling van de externe accountant, met passende distantie ten opzichte van de gecontroleerde entiteit. In de praktijk zien we dit niet altijd terug.’

De aangepaste handreiking 1118 van de NBA neemt de accountant nog te veel in bescherming, vindt de VEB. ‘De NBA plooit te veel mee met de sectorwens om de onderwerpen die de accountant wil bespreken, vooraf voor te leggen aan bestuur en commissarissen. Het is dan aan bestuur en commissarissen om de accountant te ontheffen van de geheimhoudingsplicht.’

Eigen geluid

Accountants moeten in hun publiek-maatschappelijke als poortwachter een duidelijk eigen geluid lsten horen, vindt de VEB. ‘De ava is daarvoor hét podium. Het zijn immers de aandeelhouders die de accountant benoemen.’ De vereniging hoopt dat de oproep werkt als stimulans voor een meer inhoudelijk betoog van de accountant tijdens de ava. ‘De toelichtingen moeten zo bedrijfsspecifiek mogelijk zijn en accountants moeten de dialoog tijdens de ava niet schuwen.’ Dat betekent: ook ingaan op vragen van aandeelhouders. En dat gebeurt nu niet, aldus de VEB. ‘Dan duikt de accountant vaak weg achter een vermeende geheimhoudingsplicht en kaatst de vraag door richting bestuur of commissarissen. Het terugvallen op vooraf met de bedrijfsleiding afgestemde teksten heeft geen meerwaarde en doet afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid en rolinvulling.’

De VEB roept accountants op om de komende ava-jaargang meer openheid te geven over de inhoud van de management letter en om de kritische punten uit die rapportage te delen met aandeelhouders. Accountants zouden ook specifiek mededelingen moeten doen over informatiebeveiliging en cyberrisico’s, klimaatrisico’s, de cultuur binnen de gecontroleerde entiteit en hun visie geven ten aanzien van de meest belangrijke schattingselementen in de jaarrekening.