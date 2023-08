Kersverse Value8-accountant schittert door afwezigheid

Johan Visch, de accountant die door het beursgenoteerde Value8 afgelopen voorjaar bereid werd gevonden om de jaarcijfers te controleren, is met vakantie. Dat is ongelukkig gepland, want daardoor ontbrak hij afgelopen vrijdag op de aandeelhoudersvergadering waar die cijfers werden besproken. Beleggersvereniging VEB is ontstemd.

Value8 stelde onlangs als eerste Nederlandse beursonderneming een Portugees accountantskantoor aan voor de controle van de jaarrekening. ‘Een inventieve manier waarmee de investeringsmaatschappij voorkwam dat het zijn beursnotering zou verliezen’, vindt VEB. Afgelopen vrijdag was er een speciale aandeelhoudersvergadering waarop de Nederlandse tekenend accountant Johan Visch tekst en uitleg zou geven.

Maar dat liep anders: Visch is namelijk op vakantie, wist Value8-bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries te melden in het Bussumse hotel Jan Tabak. Wel was er een videoverbinding met Portugal, waar een collega van accountantskantoor CFA klaarzat. Visch was verantwoordelijk voor de controle van de 2022-cijfers, maar: ‘Tijdens de bava bleek dat Visch door CFA als een soort consultant was ingehuurd om namens CFA de boeken van Value8 te controleren’, aldus de VEB. ‘Volgens De Vries was CFA de accountantsorganisatie en om die reden zou een beeldverbinding met een medewerker moeten volstaan.’ De CEO stelde dat heel vaak de tekenend accountant niet in de aandeelhoudersvergadering verschijnt. ‘Dat kan net zo goed een andere vertegenwoordiger van de accountantsorganisatie zijn.’ En daar moesten de aanwezigen het mee doen.

De VEB haalt echter de Nederlandse Corporate Governancecode aan, die voorschrijft dat de externe accountant bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig is en bevraagd kan worden. ‘De Vries was kernlid van de commissie die deze code had opgesteld. Niet alle bedrijven en accountants liepen onmiddellijk warm voor de nieuwe rol die aandeelhouders van hen eisten. Maar inmiddels is het al jaren gebruikelijk dat de accountant acte de présence geeft. Ook krijgt de accountant in vrijwel alle bijeenkomsten standaard – letterlijk – het podium om enkele inleidende opmerkingen te maken.’

De beleggersclub wilde wel wat weten over de keuze voor een Portugees kantoor, een Nederlandse accountant die eindverantwoordelijk is en de controle die in zes weken was afgerond. Volgens Visch’ vervanger João Paulo Marques moest die relatief korte periode niet worden opgevat als een overhaaste controle. ‘Er was volgens hem al het nodige voorwerk verricht door een andere accountant. Dat bleek te gaan om het Hilversumse accountantskantoor Koeleman.’ Dat had ook voor de 2021-cijfers al voorwerk gedaan.

Verdere inhoudelijke vragen over de jaarrekening werden niet beantwoord, aldus de VEB. Terwijl juist de behandeling van die jaarrekening op de agenda stond voor afgelopen vrijdag, reden waarom Visch ook ontbrak tijdens de reguliere aandeelhoudersvergadering van eind juni.