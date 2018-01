NOAB- of RB-verklaring volstaat voor pakketbezorgers PostNL

PostNL gaat voor het verkrijgen van een zogeheten ‘ZMP-toeslag’ sinds kort akkoord met een verklaring van een NOAB- en/of RB-lid. Zelfstandigen met personeel die een vervoersovereenkomst hebben met PostNL moesten in het verleden verklaringen laten ondertekenen door een RA of AA. Dat hoeft nu niet meer altijd.

Vóór 1 april 2018 dient de vervoerder de verklaring over boekjaar 2017 in te leveren bij PostNL. Het protocol, waarin alle voorwaarden staan vermeld, krijgt de pakketbezorger via PostNL. De volledige uitwerking van het protocol is nog niet beschikbaar. Zodra deze definitief is, zal deze voor NOAB-leden ook te downloaden zijn op de website.