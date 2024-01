NOAB viert jubileum

Dertig jaar geleden bundelden drie vooraanstaande organisaties van administratiekantoren hun krachten om een nieuwe standaard te zetten voor kwaliteit en expertise. In 1994 opgericht, heeft NOAB zich inmiddels ontwikkeld tot een onafhankelijke branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten administratie- en belastingkantoren.

“NOAB kijkt met trots terug op haar 30-jarige geschiedenis en met enthousiasme vooruit naar de toekomst”, meldt de branchevereniging. “Het 30-jarig bestaan markeert niet alleen een mijlpaal, maar is ook het begin van een nieuw hoofdstuk in de reis van NOAB, waarbij we onze leden blijven ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige diensten aan zzp’ers en mkb’ers. NOAB heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld, niet alleen in termen van groei naar ruim 1.000 aangesloten kantoren, maar ook in strategie, dienstverlening, kwaliteitsborging en samenwerking in de branche.”

NOAB 2.0

NOAB blijft ook vernieuwen, meldt de branchevereniging: “Tijdens de ledenraadsvergadering in 2022 zijn de vooruitstrevende plannen voor het toekomstproof maken van de vereniging en het vergroten van de meerwaarde van het lidmaatschap goedgekeurd. Daarmee is er leven geblazen in een aantal ambitieuze plannen voor NOAB 2.0. Het doel met NOAB 2.0 is om als organisatie toekomstproof te blijven en kantoren meerwaarde te kunnen leveren op verschillende vlakken die aansluiten op de behoefte van al onze leden. NOAB heeft de afgelopen periode grote stappen gezet in het realiseren van een toekomstbestendige vereniging. Een nieuwe organisatiestructuur is ontwikkeld en sinds afgelopen zomer geïmplementeerd. Ook zijn we gestart met de uitvoering van het digitaliseringsplan; de ontwikkeling van een nieuw ledenportaal en een nieuw backoffice-systeem. Ook ledenparticipatie is een belangrijke pijler bij NOAB 2.0. We streven naar meer betrokkenheid tussen NOAB en onze leden en vice versa. Om aan de behoeften van al onze leden te voldoen, betrekken we hen onder andere bij de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe diensten.

Viering

NOAB laat haar 30-jarig jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. Op Let’s celebrate -NOAB 30 jaar wordt maandelijks content gepubliceerd rondom 30 jaar NOAB. Bovendien zal het 30-jarig jubileum groots gevierd worden tijdens de jaarlijkse NOAB Ledendag, waar leden samen zullen komen om dit jubileum te vieren.