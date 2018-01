ING kan geen details geven over witwasonderzoek

ING verwacht in de eerste helft van dit jaar meer details te vernemen over het justitiële onderzoek naar vermeende betrokkenheid bij witwassen. Dat liet de bank woensdag weten in een korte passage in de jaarcijfers over 2017.

De bank zegt dat ‘op dit moment niet mogelijk is’ in te schatten hoe het onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie uitpakt. Datzelfde geldt voor de inschatting over eventuele boetes, maar ING rekent erop dat maar dat een eventuele straf of boete significant kan zijn. Ongeveer een jaar geleden bleek uit het jaarverslag 2016 van ING dat er meerdere justitiële onderzoeken lopen naar faciliteren van witwaspraktijken en corruptie bij de bank.

Vimpelcom

Het Openbaar Ministerie bevestigde alleen dat er wordt gekeken naar de rol ING in het schandaal rond de Noors-Russische telecomprovider Vimpelcom. Dat bedrijf misbruikte rekeningen van ING Nederland en UK om ambtenaren in Oezbekistan om te kopen. Vimpelcom heeft om de zaak te schikken al een fors bedrag moeten betalen. Onderzocht wordt nu of ING de vreemde transacties had moeten opmerken en melden. Ook de Amerikaanse justitie heeft bij ING informatie opgevraagd over de kwestie, meldt ING. De bank heeft ten overstaan van analisten laten weten dat er ’volledig wordt meegewerkt’ aan alle onderzoeken.